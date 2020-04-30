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تدخّل ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء طفلة بطبرجل

أجراه فريق طبي بالمستشفى العام والمريضة بحالة صحية مطمئنة الآن

نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام في استخراج قطعة معدنية من مريء طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام بعد ابتلاعها لها، مما تسبب لها في شبه إغلاق للمريء.

‏وتم إجراء فحوص الأشعة والتي بينت وجود العملة المعدنية بالمنطقة الوسطى من المريء، وتم تحويلها على الفور لغرفة العمليات الطارئة واستخراجها بنجاح، والطفلة تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى طبرجل العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخّل ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء طفلة بطبرجل
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام في استخراج قطعة معدنية من مريء طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام بعد ابتلاعها لها، مما تسبب لها في شبه إغلاق للمريء.

‏وتم إجراء فحوص الأشعة والتي بينت وجود العملة المعدنية بالمنطقة الوسطى من المريء، وتم تحويلها على الفور لغرفة العمليات الطارئة واستخراجها بنجاح، والطفلة تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:51 PM

تدخّل ناجح لاستخراج قطعة معدنية من مريء طفلة بطبرجل

أجراه فريق طبي بالمستشفى العام والمريضة بحالة صحية مطمئنة الآن

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مهنا التميمي - الجوف
0
759

نجح فريق طبي بمستشفى طبرجل العام في استخراج قطعة معدنية من مريء طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام بعد ابتلاعها لها، مما تسبب لها في شبه إغلاق للمريء.

‏وتم إجراء فحوص الأشعة والتي بينت وجود العملة المعدنية بالمنطقة الوسطى من المريء، وتم تحويلها على الفور لغرفة العمليات الطارئة واستخراجها بنجاح، والطفلة تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.

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