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"العمل" تؤكد: موضوع إغلاق المحال مبكرًا يحتاج لدراسة شاملة

"سبق" انفردت بالإشارة إلى أن المشروع قيد الدراسة والنقاش

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن إغلاق المحال عند التاسعة مساء.

وقالت: "‏‫‏إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساء، توضح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، ولن يُتَّخذ أي إجراء في مثل هذا الشأن إلا بعد دراسة شاملة للموضوع من مختلف جوانبه".

الجدير بالذكر أن "سبق" انفردت بالإشارة إلى أن مشروع إغلاق المحال مبكرًا لا يزال قيد الدراسة والمناقشة.

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"العمل" تؤكد: موضوع إغلاق المحال مبكرًا يحتاج لدراسة شاملة
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن إغلاق المحال عند التاسعة مساء.

وقالت: "‏‫‏إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساء، توضح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، ولن يُتَّخذ أي إجراء في مثل هذا الشأن إلا بعد دراسة شاملة للموضوع من مختلف جوانبه".

الجدير بالذكر أن "سبق" انفردت بالإشارة إلى أن مشروع إغلاق المحال مبكرًا لا يزال قيد الدراسة والمناقشة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:35 PM

"العمل" تؤكد: موضوع إغلاق المحال مبكرًا يحتاج لدراسة شاملة

"سبق" انفردت بالإشارة إلى أن المشروع قيد الدراسة والنقاش

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
22
14,016

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن إغلاق المحال عند التاسعة مساء.

وقالت: "‏‫‏إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساء، توضح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، ولن يُتَّخذ أي إجراء في مثل هذا الشأن إلا بعد دراسة شاملة للموضوع من مختلف جوانبه".

الجدير بالذكر أن "سبق" انفردت بالإشارة إلى أن مشروع إغلاق المحال مبكرًا لا يزال قيد الدراسة والمناقشة.

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