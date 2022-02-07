جدة.. 5.442 جولة رقابية ترصد 22 مخالفة وتغلق 8 منشآت

مخالفات الإجراءات الاحترازية تَضمنت عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة

نفّذت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، 5.442 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة، جرى خلالها رصد 22 مخالفة وإغلاق 8 منشآت مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة؛ حيث تنوعت مخالفات الإجراءات الاحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات الوقائية.