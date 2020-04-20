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روسيا.. 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 حالة إصابة و405 وفيات

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 إصابة و405 وفيات.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن 155 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 75 في العاصمة موسكو.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء؛ حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 26 ألفًا بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة. وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد.

ووفق "روسيا اليوم" تعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.

وكانت روسيا قد شهدت ارتفاعًا قياسيًّا في حالات كورونا أمس الأحد، مع تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 إصابة و405 وفيات.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن 155 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 75 في العاصمة موسكو.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء؛ حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 26 ألفًا بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة. وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد.

ووفق "روسيا اليوم" تعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.

وكانت روسيا قد شهدت ارتفاعًا قياسيًّا في حالات كورونا أمس الأحد، مع تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:33 AM

روسيا.. 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 حالة إصابة و405 وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 إصابة و405 وفيات.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن 155 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 75 في العاصمة موسكو.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء؛ حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 26 ألفًا بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة. وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد.

ووفق "روسيا اليوم" تعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.

وكانت روسيا قد شهدت ارتفاعًا قياسيًّا في حالات كورونا أمس الأحد، مع تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة.

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