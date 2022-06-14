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في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية

استمرار التواصل على مستوى منخفض

أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من عقدها، اليوم (الأحد)، لبحث ملفي ليبيا وسورية، حيث يساند البلدان أطرافًا مختلفة في صراعين طال أمدهما.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أن نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق.

وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات، التي تأجلت دون ابداء أسباب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية
سبق

أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من عقدها، اليوم (الأحد)، لبحث ملفي ليبيا وسورية، حيث يساند البلدان أطرافًا مختلفة في صراعين طال أمدهما.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أن نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق.

وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات، التي تأجلت دون ابداء أسباب.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:31 PM

في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية

استمرار التواصل على مستوى منخفض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من عقدها، اليوم (الأحد)، لبحث ملفي ليبيا وسورية، حيث يساند البلدان أطرافًا مختلفة في صراعين طال أمدهما.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أن نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق.

وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات، التي تأجلت دون ابداء أسباب.

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