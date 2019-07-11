بعد تفعيل دور المكتبة.. نزيلات سجن النساء بجازان يقضون أوقاتهم بالقراءة

أقام قسم الرعاية الاجتماعية والنفسية بسجن النساء التابع لمديرية سجون منطقة جاران مشروع نادي الكتاب والذي سينطلق في تفعيله وتنفيذه على مدار العام، وذلك من منطلق تفعيل دور المكتبة وأثرها الفعال في الرعاية والتأهيل والإصلاح للنزيلات كافة، ويحقق بمشاركة النزيلات مزيداً من الشغف وحب القراءة.

هذا ويهدف النادي إجمالاً لنشر الوعي بأهمية القراءة وحب الكتب بين النزيلات وكذلك استثمار أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة والرقي الفكري والثقافي والاجتماعي والنفسي، ومساعدتهن على تعلم القراءة وبالتالي توطيد العلاقة فيما بينهن.

وأوضحت مؤسسة النادي والمشرفة العامة عليه "فاطمة الربعي" أن من أحد أهداف مشروع النادي هو علاج العديد من المشكلات المختلفة كالمشكلات السلوكية والاجتماعية وغيرها؛ كون القراءة من أهم مقومات العلاج والتأهيل والإصلاح للعديد من الحالات التي تعاني من مشكلات أو اعتلالات نفسية أو سلوكية أو اجتماعية كما يهدف إلى تنمية آداب الحوار وحسن التعامل مع الآخرين، وذلك بتحسين القدرة على التحدث بطلاقة واكتساب مصطلحات لغوية جيدة.

وبينت أن آلية تنفيذ مشروع نادي الكتاب في قسم سجن النساء يقوم على حصر الكتب والمجلات واختيارها ضمن أعضاء النادي، وكذلك تفنيد النزيلات وفق الميول ومراعاة المستوى العلمي وقدراتهن على القراءة والاستيعاب والعمل على تحسينها وإقامة دورات بسيطة للمتخصصات في فن القراءة وفن الاستماع.

كما بينت أن العمل على توفير مكتبة سمعية لمن لا تجيد القراءة عبر الكتب السمعية، والحرص على أن تكون المادة العلمية ومجالات الكتب متنوعة من ناحية الثقافات - اللغات- والجنسيات، واقتراح كتاب من الكتب التي تسهم في تأهيل وإصلاح النزيلات، تتم قراءته ومناقشة محتواه من إحدى النزيلات للنزيلات الأخريات بعد الإشراف عليها وتدريبها على كيفية سرد وطرح ومناقشة ملخص محتوى الكتاب وذلك لتشجيعهن على اكتساب المهارات المختلفة وتعزيز الثقة لديهن.

كما يعمل النادي على تقييم النتائج عبر إجراء مسح سريع ودوري لمعرفة مدى الاستفادة منه وسير تحقيق أهدافه.