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مصر.. ضبْط طالب يبيع الحشيش لزملائه داخل الحرم الجامعي

استغل كافيتريا إحدى الكليات لترويج المخدر لزملائه.. وجارٍ التحقيق

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بشمال العاصمة المصرية القاهرة، القبض على طالب يبيع مخدر الحشيش لزملائه داخل حرم جامعة بنها، وتم التحفظ على الطالب المتهم والمخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، تلقّى مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها، بضبط أحد الطلاب بالجامعة 22 سنة، طالب بالفرقة الرابعة في قسم الاجتماع بالكلية، أثناء تواجده بكافيتريا الجامعة، وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 25 جرامًا أثناء قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.

وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصر بيع الحشيش

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مصر.. ضبْط طالب يبيع الحشيش لزملائه داخل الحرم الجامعي
سبق

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بشمال العاصمة المصرية القاهرة، القبض على طالب يبيع مخدر الحشيش لزملائه داخل حرم جامعة بنها، وتم التحفظ على الطالب المتهم والمخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، تلقّى مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها، بضبط أحد الطلاب بالجامعة 22 سنة، طالب بالفرقة الرابعة في قسم الاجتماع بالكلية، أثناء تواجده بكافيتريا الجامعة، وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 25 جرامًا أثناء قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.

وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
12:07 PM

مصر.. ضبْط طالب يبيع الحشيش لزملائه داخل الحرم الجامعي

استغل كافيتريا إحدى الكليات لترويج المخدر لزملائه.. وجارٍ التحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بشمال العاصمة المصرية القاهرة، القبض على طالب يبيع مخدر الحشيش لزملائه داخل حرم جامعة بنها، وتم التحفظ على الطالب المتهم والمخدرات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، تلقّى مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مسؤول الأمن بكلية الآداب بجامعة بنها، بضبط أحد الطلاب بالجامعة 22 سنة، طالب بالفرقة الرابعة في قسم الاجتماع بالكلية، أثناء تواجده بكافيتريا الجامعة، وبحوزته لفافة سلوفانية بداخلها قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 25 جرامًا أثناء قيامه بعرضها للبيع على زملائه المتواجدين بالكلية.

وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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