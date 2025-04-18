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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان، ومحافظات: أحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وهروب"، وتستمر إلى الساعة السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان، ومحافظات: أحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وهروب"، وتستمر إلى الساعة السادسة مساءً.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:08 PM

"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لأمطار رعدية ورياح على محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان، ومحافظات: أحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وهروب"، وتستمر إلى الساعة السادسة مساءً.

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