أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر. وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.

المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-27 أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:36 AM

المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد" اعتبارًا من 6 سبتمبر وسيعلن عن أسماء الفروع مع اتباع الإجراءات الاحترازية





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أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.