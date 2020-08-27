أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.
المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد"
اعتبارًا من 6 سبتمبر وسيعلن عن أسماء الفروع مع اتباع الإجراءات الاحترازية
أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.
أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.
المياه الوطنية تعلن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة "موعد"
اعتبارًا من 6 سبتمبر وسيعلن عن أسماء الفروع مع اتباع الإجراءات الاحترازية
أعلنت شركة المياه الوطنية عن عودة فتح مراكز خدمة العملاء الرئيسية بنظام خدمة #موعد، اعتبارًا من 18 محرم الموافق 6 سبتمبر.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: سيعلن عن أسماء الفروع والخدمات المقدمة وتفاصيل خدمة #موعد لحجز المواعيد مسبقًا مطلع الشهر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتكم.