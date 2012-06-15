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مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي

كانا يلعبان بجوار منزلهما بالحديدة عندما انفجر فيهما

قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن.

وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني.

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مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي
سبق

قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن.

وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
01:21 PM

مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي

كانا يلعبان بجوار منزلهما بالحديدة عندما انفجر فيهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن.

وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني.

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