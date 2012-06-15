وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني.

وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة.

قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن.

مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-15 قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن. وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة. وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440 01:21 PM

مقتل وإصابة طفليْن شقيقيْن في انفجار مقذوف حوثي كانا يلعبان بجوار منزلهما بالحديدة عندما انفجر فيهما





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قُتل طفل وأصيب آخر من جرّاء انفجار مقذوف لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة- غربي اليمن.

وقال مصدر محلي: "إن طفلاً قُتل وأُصيب شقيقه في انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمنطقة الحيمة في مديرية التحيتا- جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الشقيقيْن كانا يلعبان بالمقذوف جوار منزلهما عندما انفجر فيهما، حسبما نقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش الوطني اليمني.