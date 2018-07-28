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النيابة العامة: شهادة الشاهد وأجوبته تدون بمحضر التحقيق بنصها كما نطق بها

أكدت أن على المحقق أن يثبت البيانات الكاملة عن كل شاهد من دون أي تعديل

أوضحت النيابة العامة أن شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه تُدون في محضر التحقيق بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه -بالإضافة إلى كل البيانات المقرّرة نظامًا - اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.


وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته، أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

وتابعت: تُدَوّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

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النيابة العامة: شهادة الشاهد وأجوبته تدون بمحضر التحقيق بنصها كما نطق بها
سبق

أوضحت النيابة العامة أن شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه تُدون في محضر التحقيق بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه -بالإضافة إلى كل البيانات المقرّرة نظامًا - اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.


وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته، أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

وتابعت: تُدَوّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
01:23 AM

النيابة العامة: شهادة الشاهد وأجوبته تدون بمحضر التحقيق بنصها كما نطق بها

أكدت أن على المحقق أن يثبت البيانات الكاملة عن كل شاهد من دون أي تعديل

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
7,810

أوضحت النيابة العامة أن شهادة الشاهد وأجوبته من الأسئلة المطروحة عليه تُدون في محضر التحقيق بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه -بالإضافة إلى كل البيانات المقرّرة نظامًا - اسم المترجم إن وجد، وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان سماع الشهادة ويومه وتاريخه وساعته.


وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته، أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

وتابعت: تُدَوّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.

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