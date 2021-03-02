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أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وكانت أبرز القضايا المعالَجة على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم)، يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال، ووافد من جنسية عربية؛ لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج السعودية بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال. وبلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن (400.000.000) أربعمائة مليون ريال. وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي، عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنَين اثنَين (وسيطَين)؛ لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطَين. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونَين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وكانت أبرز القضايا المعالَجة على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم)، يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال، ووافد من جنسية عربية؛ لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج السعودية بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال. وبلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن (400.000.000) أربعمائة مليون ريال. وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي، عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنَين اثنَين (وسيطَين)؛ لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطَين. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونَين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
10:55 PM
اخر تعديل
03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:10 AM

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
14
19,193

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

وكانت أبرز القضايا المعالَجة على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم)، يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال، ووافد من جنسية عربية؛ لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج السعودية بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال. وبلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن (400.000.000) أربعمائة مليون ريال. وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي، عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنَين اثنَين (وسيطَين)؛ لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطَين. وبلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونَين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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