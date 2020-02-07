وقد اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي في ديسمبر 2019 ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لائحات واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة، وكان أبرزها إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعائلات.

وأضاف: هذا القرار اختياري ويعود لصاحب المطعم والمقهى في توفير المداخل من عدمه؛ وذلك حسب رغبة العملاء ولا يتم إلزامهم.

كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري وليس إلزاميًّا.

أمانة مكة: قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم ليس إلزامًا هادي العصيمي سبق 2020-02-07 كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري وليس إلزاميًّا. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة رائد سمرقند: لا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المطاعم والمقاهي بالتقيد بشرط إلغاء مداخل العائلات. وأضاف: هذا القرار اختياري ويعود لصاحب المطعم والمقهى في توفير المداخل من عدمه؛ وذلك حسب رغبة العملاء ولا يتم إلزامهم. وقد اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي في ديسمبر 2019 ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لائحات واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة، وكان أبرزها إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعائلات.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441 04:55 PM

أمانة مكة: قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم ليس إلزامًا الأمر يعود لصاحب المطعم والمقهى في توفيرها من عدمه





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كشفت أمانة العاصمة المقدسة، أن قرار إلغاء مداخل العائلات في المطاعم والمقاهي أمر اختياري وليس إلزاميًّا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة رائد سمرقند: لا يوجد توجيه بإلزام أصحاب المطاعم والمقاهي بالتقيد بشرط إلغاء مداخل العائلات.

وأضاف: هذا القرار اختياري ويعود لصاحب المطعم والمقهى في توفير المداخل من عدمه؛ وذلك حسب رغبة العملاء ولا يتم إلزامهم.

وقد اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي في ديسمبر 2019 ضمن حزمة تحديثات شملت 103 لائحات واشتراطات وأدلة ومعايير لمختلف الأنشطة، وكان أبرزها إلغاء شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعائلات.