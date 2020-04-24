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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران

"المدني" تطالب بعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:29 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ورياح وتدني مدى الرؤية على منطقة نجران

"المدني" تطالب بعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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