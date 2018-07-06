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مكاتب "عمل الرياض" تحرّر 265 مخالفة وتنذر 138 منشأة بعدة محافظات

نفّذت 3573 زيارة تفتيشية للتأكد من تنفيذ ضوابط الوزارة وقراراتها

نفذت المكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة.

وفي التفاصيل: شملت الحملات محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، وذلك بهدف للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها؛ حيث أسفرت الحملات عن تحرير "265" مخالفة وإنذار "138" منشأة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد "السيالي" على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3573" منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث يتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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مكاتب "عمل الرياض" تحرّر 265 مخالفة وتنذر 138 منشأة بعدة محافظات
سبق

نفذت المكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة.

وفي التفاصيل: شملت الحملات محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، وذلك بهدف للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها؛ حيث أسفرت الحملات عن تحرير "265" مخالفة وإنذار "138" منشأة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد "السيالي" على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3573" منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث يتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
08:20 PM

مكاتب "عمل الرياض" تحرّر 265 مخالفة وتنذر 138 منشأة بعدة محافظات

نفّذت 3573 زيارة تفتيشية للتأكد من تنفيذ ضوابط الوزارة وقراراتها

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ذياب الشمري - الرياض
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نفذت المكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة.

وفي التفاصيل: شملت الحملات محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، وذلك بهدف للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها؛ حيث أسفرت الحملات عن تحرير "265" مخالفة وإنذار "138" منشأة.

وفي هذا الصدد، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد "السيالي" على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3573" منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ حيث يتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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