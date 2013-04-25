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الإمارات تعلن تأييد قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

أكّدت دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات

أعربت دولة الإمارات، اليوم، عن تأييدها قرار السعودية بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها الخطوات التي تتخذها كافة، في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ المجتمع وسلامته.

ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة كافة؛ للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدّد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإمارات تعلن تأييد قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية
سبق

أعربت دولة الإمارات، اليوم، عن تأييدها قرار السعودية بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها الخطوات التي تتخذها كافة، في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ المجتمع وسلامته.

ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة كافة؛ للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدّد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
12:11 PM

الإمارات تعلن تأييد قرار السعودية بحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية

أكّدت دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية المجتمع من آفة المخدرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت دولة الإمارات، اليوم، عن تأييدها قرار السعودية بحظر المنتجات الزراعية القادمة من الجمهورية اللبنانية بعد أن ثبت استخدامها لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأييدها الخطوات التي تتخذها كافة، في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة، وحقها في حفظ المجتمع وسلامته.

ودعت الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة كافة؛ للحد من تهريب هذه الآفة الخطيرة، التي تهدّد سلامة المجتمعات، وتضر بمصالحها.

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