"الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان
الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-20
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
02:34 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.