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مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم"

بعد تشخيص الحالة بشكل دقيق

نجحت وحدة الإنجاب ببرج النساء والولادة في مجمع الملك فيصل في إنهاء معاناة سيدة مع "العقم" بعد مرور 9 سنوات على زواجها، دون أن يحدث حمل.

وراجعت السيدة البالغة من العمر 29 سنة الوحدة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تشخيص الحالة بشكل دقيق، وتم البدء في إعطاء العلاجات المناسبة، والتي تكللت بفضل الله تعالى في حمل السيدة بعد هذه السنوات، فيما قامت الوحدة بجدولة المواعيد للسيدة للاطمئنان عليها وعلى جنينها.

تجدر الاشارة إلى أن وحدة الانجاب بمجمع الملك فيصل أسهمت في إنهاء معاناة الكثير من السيدات مع "العقم" وتتوفر في الوحدة كافة التجهيزات المطلوبة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم"
سبق

نجحت وحدة الإنجاب ببرج النساء والولادة في مجمع الملك فيصل في إنهاء معاناة سيدة مع "العقم" بعد مرور 9 سنوات على زواجها، دون أن يحدث حمل.

وراجعت السيدة البالغة من العمر 29 سنة الوحدة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تشخيص الحالة بشكل دقيق، وتم البدء في إعطاء العلاجات المناسبة، والتي تكللت بفضل الله تعالى في حمل السيدة بعد هذه السنوات، فيما قامت الوحدة بجدولة المواعيد للسيدة للاطمئنان عليها وعلى جنينها.

تجدر الاشارة إلى أن وحدة الانجاب بمجمع الملك فيصل أسهمت في إنهاء معاناة الكثير من السيدات مع "العقم" وتتوفر في الوحدة كافة التجهيزات المطلوبة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
07:57 PM

مستشفى الملك فيصل بالطائف ينهي معاناة سيدة لـ 9 سنوات مع "العقم"

بعد تشخيص الحالة بشكل دقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجحت وحدة الإنجاب ببرج النساء والولادة في مجمع الملك فيصل في إنهاء معاناة سيدة مع "العقم" بعد مرور 9 سنوات على زواجها، دون أن يحدث حمل.

وراجعت السيدة البالغة من العمر 29 سنة الوحدة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تشخيص الحالة بشكل دقيق، وتم البدء في إعطاء العلاجات المناسبة، والتي تكللت بفضل الله تعالى في حمل السيدة بعد هذه السنوات، فيما قامت الوحدة بجدولة المواعيد للسيدة للاطمئنان عليها وعلى جنينها.

تجدر الاشارة إلى أن وحدة الانجاب بمجمع الملك فيصل أسهمت في إنهاء معاناة الكثير من السيدات مع "العقم" وتتوفر في الوحدة كافة التجهيزات المطلوبة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات.

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