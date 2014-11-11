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"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق

رياح سطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:13 AM

"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على معظم المناطق

رياح سطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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