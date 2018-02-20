تعليق ناري من "عمرو أديب" على واقعة ضرب سفير قطر بالأحذية في غزة

قال: عقابٌ عن مُجمل أعمال الدوحة وتنفيسٌ عن الخداع وأكاذيب المساعدات

ما زالت أصداء طرد السفير القطري من غزة، والاعتداء عليه بالأحذية، تترد إعلامياً. وعلّق الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه التلفزيوني "كل يوم" على الواقعة قائلاً: إن الجميع انقلبوا على سياسة قطر بعد انكشافها؛ مؤكداً أنها رسالة من أهل غزة عنوانها "فاض الكيل وبلغ العزف غايته، خذ عربتك "الفور باى فور" وقل للأمير تميم متعتبهاش تاني.

وأكد "أديب"، في مستهل تعليقه، أن ما تَعَرّض له السفير القطري، هو عقاب عن مجمل أعمال قطر في غزة، وبمنزلة تنفيس عن الخداع والتمثيل القطري على أهل غزة بأكذوبة المعونات والمساعدات.

وأضاف: "الشعب في غزة يعاني، والقطريون يتشدقون بإرسال مساعدات لا تصل إلى مستحقيها"؛ مشيراً إلى أن "القطريين الآن في حالة ذهول؛ فالجميع انقلبوا على قطر وسياستها".

واستنكر الإعلامي المصري تغطية قناة "الجزيرة" لواقعة التعدي على المندوب القطري بالأحذية؛ مبيناً تجاهلها للواقعة وكأنها لم تحدث.

يُذكر أن المندوب القطري تَعَرّض للطرد في غزة، بعد زيارته أحد مستشفيات القطاع، وأظهرت لقطات تلفزيونية غضب العاملين في المستشفى من السفير محمد العمادي؛ إذ رموْه بالأحذية ومزقوا عَلَم قطر ونزعوا شعارات المساعدات القطرية.

وكان السفير القطري ينوي عقد مؤتمر صحفي قبل أن يتعرض للهجوم، وبرر المهاجمون فِعلتهم بأن المساعدات القطرية غير حقيقية، وتهدف إلى تعزيز الانقسام الفلسطيني.