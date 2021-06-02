"الفيصل" يستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة

هنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق في المهام الموكلة إليه

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بمكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة، المُعين حديثًا، مازن الحملي.

وهنأ "الفيصل" "الحملي" بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.