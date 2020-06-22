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الزعاق: سنعيش هذا الأسبوع أطول نهار وأقصر ليل في السنة

قال: من القادم يبدأ يأخذ حصته من النهار ويستمر لمدة ثلاثة أشهر

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه طوال هذا الأسبوع سنعيش أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وأضاف عبر حسابه بتويتر: من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار.

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الزعاق: سنعيش هذا الأسبوع أطول نهار وأقصر ليل في السنة
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه طوال هذا الأسبوع سنعيش أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وأضاف عبر حسابه بتويتر: من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
11:13 AM

الزعاق: سنعيش هذا الأسبوع أطول نهار وأقصر ليل في السنة

قال: من القادم يبدأ يأخذ حصته من النهار ويستمر لمدة ثلاثة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه طوال هذا الأسبوع سنعيش أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وأضاف عبر حسابه بتويتر: من الأسبوع القادم يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة أشهر، وحينذاك يتساوى طول الليل مع النهار.

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