معلمو "خبرات٢" بكندا يقدمون عرضاً لتضمين التخطيط المالي بالمناهج السعودية

استعرض مفاهيم كالموازنة والادخار وحقائق حول الوعي المالي ببعض الدول

قدم عدد من معلمي برنامج (خبرات ٢) في جامعة تورنتو بكندا عرضاً تقديمياً عن إمكانية تضمين المناهج السعودية دروساً عن الوعي والتخطيط المالي.



وفي التفاصيل، قام كل من حميد العوفي من إدارة تعليم المدينة وعيسى العتيبي من إدارة تعليم الدوادمي وسلطان الزهراني من إدارة تعليم مكة، بتقديم عرض تحدثوا فيه عن أهمية تضمين مفردات عن الوعي والتخطيط المالي في المناهج، وكذلك التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية مؤخراً ورؤية ٢٠٣٠ التي تضمنت رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية من ٦٪ إلى ١٠٪.



وتطرق العرض إلى بعض المفاهيم في الوعي المالي كالموازنة والادخار والاقتراض والاستثمار، وكذلك بعض الحقائق حول الوعي المالي في عدد من دول العالم، ومقارنتها بالوضع في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة أجرتها شركة سدكو القابضة على ١٠٠٠ شاب وشابة وذلك تمهيداً لإطلاق برنامج ريالي للوعي المالي الذي ينفذ الآن في المدارس السعودية.



واستعرض العرض التجربة الكندية في تدريس الوعي والتخطيط المالي من خلال المناهج الكندية وكذلك التجربة السعودية من خلال برنامج ريالي للوعي المالي.



وفِي الختام، توصل العرض إلى بعض التوصيات والحلول مثل تضمين المناهج كالرياضيات والعلوم مفردات حول التخطيط المالي مثل حساب عروض التوفير على السلع وإعادة التصنيع للأشياء، وأيضاً التدريب وإقامة ورش العمل على التخطيط المالي في حصص النشاط.