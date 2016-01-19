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أخصائية نفسية: الحوار مع الأبناء ضروري لفهم المتغيرات خلال الدراسة الحضورية

"ليلى العباد" تدعو الآباء إلى فتح النقاش لمساعدة أطفالهم على التعايش مع التأثيرات

شدّد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على أهمية أن ينتبه الآباء لمؤشرات القلق والتوتر التي قد تظهر على أبنائهم خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، بعد عام ونصف على بعدهم عنها بسبب جائحة كورونا، والتي كانوا خلالها يتلقون تعليمهم عبر وسائل التعليم المتطورة التي أقرتها حكومتنا الرشيدة لمساعدتهم على استمرار تعليمهم.

وطالب المجمعُ الآباءَ بالمحافظة على التزام الهدوء وفتح حوار مع أبنائهم؛ لفهم تلك المشاعر، ومساعدتهم للتعايش مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.

وأكدت الأخصائية النفسية بقسم الأطفال في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ليلى العباد، أهمية أن يكون الآباء هادئين ومبادرين في محادثاتهم مع أطفالهم؛ لمعرفة ما يدور بخواطرهم، ولمساعدتهم في فهم المتغيرات المستمرة التي يعيشونها بعد انتقالهم من نظام الدراسة عن بُعد إلى الذهاب للمدرسة.

وقالت: يمكن للآباء طمأنة أطفالهم من خلال الشروع في الحوار المفتوح معهم بشأن ما يثير القلق لديهم وإبلاغهم نه من الطبيعي الشعور بالقلق أحياناً، وخصوصاً في ظل العودة للدراسة خلال الجائحة، كما يمكنهم أن يستعرضوا مع أطفالهم بعض التغييرات التي قد تواجههم في المدرسة من ارتداء الكمامات والتباعد عن الأصدقاء والمعلمين.

وأضافت "العباد": من الضروري تشجيع الأطفال على التفكير بطرق أخرى لتعزيز علاقاتهم مع أصدقائهم والمحافظة على التواصل معهم، وتذكيرهم بالجوانب الإيجابية من رؤية الأصدقاء والمعلمين، ومساعدتهم في الانشغال في الأنشطة الإبداعية سواء في المدرسة أو المنزل مثل اللعب والرسم للتعرف على مشاعرهم، وهذا من الطرق الإيجابية للتعبير عن المشاعر كالغضب والخوف.

وحثّت الأخصائية النفسية الآباء أن يديروا عواطفهم جيداً ويحافظوا على هدوئهم، حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أبنائهم، وطالبتهم بالانتباه لعلامات التوتر والقلق على أطفالهم وخاصة المستمرة والتي تعيقهم عن ممارسة يومهم بشكل طبيعي.

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أخصائية نفسية: الحوار مع الأبناء ضروري لفهم المتغيرات خلال الدراسة الحضورية
سبق

شدّد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على أهمية أن ينتبه الآباء لمؤشرات القلق والتوتر التي قد تظهر على أبنائهم خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، بعد عام ونصف على بعدهم عنها بسبب جائحة كورونا، والتي كانوا خلالها يتلقون تعليمهم عبر وسائل التعليم المتطورة التي أقرتها حكومتنا الرشيدة لمساعدتهم على استمرار تعليمهم.

وطالب المجمعُ الآباءَ بالمحافظة على التزام الهدوء وفتح حوار مع أبنائهم؛ لفهم تلك المشاعر، ومساعدتهم للتعايش مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.

وأكدت الأخصائية النفسية بقسم الأطفال في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ليلى العباد، أهمية أن يكون الآباء هادئين ومبادرين في محادثاتهم مع أطفالهم؛ لمعرفة ما يدور بخواطرهم، ولمساعدتهم في فهم المتغيرات المستمرة التي يعيشونها بعد انتقالهم من نظام الدراسة عن بُعد إلى الذهاب للمدرسة.

وقالت: يمكن للآباء طمأنة أطفالهم من خلال الشروع في الحوار المفتوح معهم بشأن ما يثير القلق لديهم وإبلاغهم نه من الطبيعي الشعور بالقلق أحياناً، وخصوصاً في ظل العودة للدراسة خلال الجائحة، كما يمكنهم أن يستعرضوا مع أطفالهم بعض التغييرات التي قد تواجههم في المدرسة من ارتداء الكمامات والتباعد عن الأصدقاء والمعلمين.

وأضافت "العباد": من الضروري تشجيع الأطفال على التفكير بطرق أخرى لتعزيز علاقاتهم مع أصدقائهم والمحافظة على التواصل معهم، وتذكيرهم بالجوانب الإيجابية من رؤية الأصدقاء والمعلمين، ومساعدتهم في الانشغال في الأنشطة الإبداعية سواء في المدرسة أو المنزل مثل اللعب والرسم للتعرف على مشاعرهم، وهذا من الطرق الإيجابية للتعبير عن المشاعر كالغضب والخوف.

وحثّت الأخصائية النفسية الآباء أن يديروا عواطفهم جيداً ويحافظوا على هدوئهم، حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أبنائهم، وطالبتهم بالانتباه لعلامات التوتر والقلق على أطفالهم وخاصة المستمرة والتي تعيقهم عن ممارسة يومهم بشكل طبيعي.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
02:38 PM

أخصائية نفسية: الحوار مع الأبناء ضروري لفهم المتغيرات خلال الدراسة الحضورية

"ليلى العباد" تدعو الآباء إلى فتح النقاش لمساعدة أطفالهم على التعايش مع التأثيرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدّد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض على أهمية أن ينتبه الآباء لمؤشرات القلق والتوتر التي قد تظهر على أبنائهم خلال عودتهم لمقاعد الدراسة، بعد عام ونصف على بعدهم عنها بسبب جائحة كورونا، والتي كانوا خلالها يتلقون تعليمهم عبر وسائل التعليم المتطورة التي أقرتها حكومتنا الرشيدة لمساعدتهم على استمرار تعليمهم.

وطالب المجمعُ الآباءَ بالمحافظة على التزام الهدوء وفتح حوار مع أبنائهم؛ لفهم تلك المشاعر، ومساعدتهم للتعايش مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.

وأكدت الأخصائية النفسية بقسم الأطفال في مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض ليلى العباد، أهمية أن يكون الآباء هادئين ومبادرين في محادثاتهم مع أطفالهم؛ لمعرفة ما يدور بخواطرهم، ولمساعدتهم في فهم المتغيرات المستمرة التي يعيشونها بعد انتقالهم من نظام الدراسة عن بُعد إلى الذهاب للمدرسة.

وقالت: يمكن للآباء طمأنة أطفالهم من خلال الشروع في الحوار المفتوح معهم بشأن ما يثير القلق لديهم وإبلاغهم نه من الطبيعي الشعور بالقلق أحياناً، وخصوصاً في ظل العودة للدراسة خلال الجائحة، كما يمكنهم أن يستعرضوا مع أطفالهم بعض التغييرات التي قد تواجههم في المدرسة من ارتداء الكمامات والتباعد عن الأصدقاء والمعلمين.

وأضافت "العباد": من الضروري تشجيع الأطفال على التفكير بطرق أخرى لتعزيز علاقاتهم مع أصدقائهم والمحافظة على التواصل معهم، وتذكيرهم بالجوانب الإيجابية من رؤية الأصدقاء والمعلمين، ومساعدتهم في الانشغال في الأنشطة الإبداعية سواء في المدرسة أو المنزل مثل اللعب والرسم للتعرف على مشاعرهم، وهذا من الطرق الإيجابية للتعبير عن المشاعر كالغضب والخوف.

وحثّت الأخصائية النفسية الآباء أن يديروا عواطفهم جيداً ويحافظوا على هدوئهم، حتى ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أبنائهم، وطالبتهم بالانتباه لعلامات التوتر والقلق على أطفالهم وخاصة المستمرة والتي تعيقهم عن ممارسة يومهم بشكل طبيعي.

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