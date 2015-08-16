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الطائف.. انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة يتسبب بسقوط مركبة داخل وادي القيم

وسط تجدد شكاوى ومطالب الأهالي للجهات المعنية بإنشاء جسر لربط الطريق

تسببت مساء اليوم الخميس الأمطار والسيول في انجراف التربة ما أدى إلى سقوط إحدى المركبات في وادي القيم بالطائف للطريق الرابط بين الصيانة وإحدى القرى المجاورة، حيث ينتظر المواطنون بين الحين والآخر ردم الطريق، وتسهيل الحركة، وسط تجدد مطالبهم للجهات المعنية بوضع عبَّارة وجسر لربط الطريق.

وتلقت "سبق" شكاوى عدة من المواطنين، يبدون فيها تذمرهم حول استمرار وضع انجراف التربة وتعرض المركبات للسقوط في الوادي، وقطع الطريق دون حلول من الجهات المعنية لسنوات طويلة، ويطالبون بعبّارة وجسر لمسافة قريبة لا تتجاوز عشرة أمتار؛ لربطهم بالضفة الأخرى بين حي الصيانة والقرى الأخرى المجاورة له، وخصوصاً أن الطريق يشهد مرور مركبات بشكل متزايد.

وقال أحد أهالي القرى بالقيم إن أحد فاعلي الخير قام بمساواة الطريق بعد أن وُضعت ماسورة لا تتحمل عبور مياه الأمطار والسيول بوادي القيم بالسيول المنقولة من مسرة؛ ما تسبب بجرف التربة عن الطريق، وتعطيل الحركة. وينتظر الأهالي بين الحين والآخر فزعة أحد المواطنين للتكفل بردم التربة المنجرفة، وإصلاح الطريق.

وناشد المواطن الجهات المعنية ضرورة وضع عبَّارة وجسر، ليسهل انتقالهم بين حي الصيانة بالقيم الأعلى والقرى المجاورة له بعد سنوات طويلة، انتظروا خلالها حلولاً لهذا الأمر، وقد طال انتظارها.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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الطائف.. انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة يتسبب بسقوط مركبة داخل وادي القيم
سبق

تسببت مساء اليوم الخميس الأمطار والسيول في انجراف التربة ما أدى إلى سقوط إحدى المركبات في وادي القيم بالطائف للطريق الرابط بين الصيانة وإحدى القرى المجاورة، حيث ينتظر المواطنون بين الحين والآخر ردم الطريق، وتسهيل الحركة، وسط تجدد مطالبهم للجهات المعنية بوضع عبَّارة وجسر لربط الطريق.

وتلقت "سبق" شكاوى عدة من المواطنين، يبدون فيها تذمرهم حول استمرار وضع انجراف التربة وتعرض المركبات للسقوط في الوادي، وقطع الطريق دون حلول من الجهات المعنية لسنوات طويلة، ويطالبون بعبّارة وجسر لمسافة قريبة لا تتجاوز عشرة أمتار؛ لربطهم بالضفة الأخرى بين حي الصيانة والقرى الأخرى المجاورة له، وخصوصاً أن الطريق يشهد مرور مركبات بشكل متزايد.

وقال أحد أهالي القرى بالقيم إن أحد فاعلي الخير قام بمساواة الطريق بعد أن وُضعت ماسورة لا تتحمل عبور مياه الأمطار والسيول بوادي القيم بالسيول المنقولة من مسرة؛ ما تسبب بجرف التربة عن الطريق، وتعطيل الحركة. وينتظر الأهالي بين الحين والآخر فزعة أحد المواطنين للتكفل بردم التربة المنجرفة، وإصلاح الطريق.

وناشد المواطن الجهات المعنية ضرورة وضع عبَّارة وجسر، ليسهل انتقالهم بين حي الصيانة بالقيم الأعلى والقرى المجاورة له بعد سنوات طويلة، انتظروا خلالها حلولاً لهذا الأمر، وقد طال انتظارها.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
09:49 PM

الطائف.. انجراف التربة وعدم وجود عبَّارة يتسبب بسقوط مركبة داخل وادي القيم

وسط تجدد شكاوى ومطالب الأهالي للجهات المعنية بإنشاء جسر لربط الطريق

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سعود الدعجاني - الطائف
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تسببت مساء اليوم الخميس الأمطار والسيول في انجراف التربة ما أدى إلى سقوط إحدى المركبات في وادي القيم بالطائف للطريق الرابط بين الصيانة وإحدى القرى المجاورة، حيث ينتظر المواطنون بين الحين والآخر ردم الطريق، وتسهيل الحركة، وسط تجدد مطالبهم للجهات المعنية بوضع عبَّارة وجسر لربط الطريق.

وتلقت "سبق" شكاوى عدة من المواطنين، يبدون فيها تذمرهم حول استمرار وضع انجراف التربة وتعرض المركبات للسقوط في الوادي، وقطع الطريق دون حلول من الجهات المعنية لسنوات طويلة، ويطالبون بعبّارة وجسر لمسافة قريبة لا تتجاوز عشرة أمتار؛ لربطهم بالضفة الأخرى بين حي الصيانة والقرى الأخرى المجاورة له، وخصوصاً أن الطريق يشهد مرور مركبات بشكل متزايد.

وقال أحد أهالي القرى بالقيم إن أحد فاعلي الخير قام بمساواة الطريق بعد أن وُضعت ماسورة لا تتحمل عبور مياه الأمطار والسيول بوادي القيم بالسيول المنقولة من مسرة؛ ما تسبب بجرف التربة عن الطريق، وتعطيل الحركة. وينتظر الأهالي بين الحين والآخر فزعة أحد المواطنين للتكفل بردم التربة المنجرفة، وإصلاح الطريق.

وناشد المواطن الجهات المعنية ضرورة وضع عبَّارة وجسر، ليسهل انتقالهم بين حي الصيانة بالقيم الأعلى والقرى المجاورة له بعد سنوات طويلة، انتظروا خلالها حلولاً لهذا الأمر، وقد طال انتظارها.

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