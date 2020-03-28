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القوات المشتركة تسقط طائرة ‫حوثية مسيرة في الدريهمي

تعتبر الرابعة التي يتم إسقاطها في المديرية خلال 8 أيام

أسقطت القوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيرة ‫أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سماء ‫الدريهمي في تهامة غرب اليمن.

وقالت قوات المقاومة أن القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة مسيرة ‫حوثية في سماء ‫الدريهمي تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في المديرية خلال ثمانية أيام والثامنة خلال شهرين.

اليمن القوات المشتركة طائرة مسيرة المليشيا الحوثية إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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القوات المشتركة تسقط طائرة ‫حوثية مسيرة في الدريهمي
سبق

أسقطت القوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيرة ‫أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سماء ‫الدريهمي في تهامة غرب اليمن.

وقالت قوات المقاومة أن القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة مسيرة ‫حوثية في سماء ‫الدريهمي تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في المديرية خلال ثمانية أيام والثامنة خلال شهرين.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:23 PM

القوات المشتركة تسقط طائرة ‫حوثية مسيرة في الدريهمي

تعتبر الرابعة التي يتم إسقاطها في المديرية خلال 8 أيام

A A A
محمد المواسي - جازان
1
8,611

أسقطت القوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيرة ‫أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في سماء ‫الدريهمي في تهامة غرب اليمن.

وقالت قوات المقاومة أن القوات المشتركة أسقطت اليوم طائرة مسيرة ‫حوثية في سماء ‫الدريهمي تعد الرابعة من نوعها التي يتم إسقاطها في المديرية خلال ثمانية أيام والثامنة خلال شهرين.

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