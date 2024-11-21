"الفيصل" و"العمران" يحقّقان كأس "بطولة GIB للجولف"

وسط حضور مميز ومشاركة لرئيس اتحاد الجولف

حقّق الأمير خالد بن سعود الفيصل، وعبدالعزيز العمران؛ المركز الأول وكأس بطولة بنك الخليج الدولي (GIB) السنوية المفتوحة للجولف في نسختها الرابعة، التي أقيمت على ملاعب الرياض للجولف بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 110 لاعبين من مختلف لاعبي الجولف الهواة والمحترفين من مختلف الجنسيات، يتقدمهم لاعبو المنتخب السعودي للجولف، وذلك وسط حضور مميز، ومشاركة ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف.



وتم تتويج اللاعبين الفائزين بجوائز البطولة من قبل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية عبدالله الزامل، والرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحليسي؛ حيث جاء في المركز الثاني اللاعبان: الأميركي ديفيد ميشود، والإيرلندي كيفين هانلان، بينما حصل على المركز الثالث فيصل سلهب لاعب المنتخب السعودي للجولف والإيرلندي ايمون هانلان، ثم جاء في المركز الرابع لاعب المنتخب السعودي للجولف عبدالرحمن المنصور، واللاعب الباكستاني عرفان حنيف، فيما حلّ في المركز الخامس كلٌّ من: لاعب المنتخب السعودي للجولف علي الصخا، وفنسنت بليس.



وفي منافسات أقرب ضربة إلى الحفرة الـ6، تم تتويج الأمير خالد بن سعود الفيصل بجائزتها، ونال اللاعب دان ماكلوين جائزة أقرب ضربة إلى الحفرة الـ17، وحصل اللاعب فيصل سلهب على جائزة أطول ضربة إلى الحفرة الـ11، فيما حصل كذلك اللاعب جوليان بالمان على جائزة أطول ضربة إلى الحفرة الـ15.