الهلال يصل دبي.. و"العضلة" تبعد الشلهوب

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي؛ وذلك استعدادًا لأولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام فريق شهر خودرو الإيراني يوم الاثنين.

وأجرى الفريق تدريبه عصر اليوم في الرياض، وركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية.

بعد ذلك أجرى المدرب مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

وشهد التدريب تعرُّض محمد الشلهوب لاعب خط الوسط إلى إصابة في العضلة الخلفية.