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الهلال يصل دبي.. و"العضلة" تبعد الشلهوب

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي؛ وذلك استعدادًا لأولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام فريق شهر خودرو الإيراني يوم الاثنين.

وأجرى الفريق تدريبه عصر اليوم في الرياض، وركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية.

بعد ذلك أجرى المدرب مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

وشهد التدريب تعرُّض محمد الشلهوب لاعب خط الوسط إلى إصابة في العضلة الخلفية.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يصل دبي.. و"العضلة" تبعد الشلهوب
سبق

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي؛ وذلك استعدادًا لأولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام فريق شهر خودرو الإيراني يوم الاثنين.

وأجرى الفريق تدريبه عصر اليوم في الرياض، وركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية.

بعد ذلك أجرى المدرب مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

وشهد التدريب تعرُّض محمد الشلهوب لاعب خط الوسط إلى إصابة في العضلة الخلفية.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
11:01 PM

الهلال يصل دبي.. و"العضلة" تبعد الشلهوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,009

وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دبي؛ وذلك استعدادًا لأولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام فريق شهر خودرو الإيراني يوم الاثنين.

وأجرى الفريق تدريبه عصر اليوم في الرياض، وركز فيه رازفان مدرب الفريق على الجوانب الفنية والتكتيكية.

بعد ذلك أجرى المدرب مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

وشهد التدريب تعرُّض محمد الشلهوب لاعب خط الوسط إلى إصابة في العضلة الخلفية.

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