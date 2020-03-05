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بالصور .. وزير الشؤون الإسلامية يحتفي بزواج كريمته بحضور أمير الرياض والمفتي

احتفى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بزواج كريمته من الشاب عبدالعزيز بن خالد المشعل، بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مساء يوم أمس بقاعة بريدة بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

حضر الحفل جمع غفير من الأمراء والوزراء والعلماء والقضاة والدعاة وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، ووجهاء المجتمع الذين ازدحمت بهم القاعة وسط أجواء سادها الفرح والسرور والدعاء للعروسين بالتوفيق والحياة الكريمة.

من جانب آخر، قدم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره وتقديره لكل ما شاركه هذه المناسبة السعيدة من الأمراء والوزراء والعلماء، سواءً بالحضور أو بالاتصال، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم.

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بالصور .. وزير الشؤون الإسلامية يحتفي بزواج كريمته بحضور أمير الرياض والمفتي
سبق

احتفى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بزواج كريمته من الشاب عبدالعزيز بن خالد المشعل، بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مساء يوم أمس بقاعة بريدة بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

حضر الحفل جمع غفير من الأمراء والوزراء والعلماء والقضاة والدعاة وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، ووجهاء المجتمع الذين ازدحمت بهم القاعة وسط أجواء سادها الفرح والسرور والدعاء للعروسين بالتوفيق والحياة الكريمة.

من جانب آخر، قدم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره وتقديره لكل ما شاركه هذه المناسبة السعيدة من الأمراء والوزراء والعلماء، سواءً بالحضور أو بالاتصال، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:51 PM

بالصور .. وزير الشؤون الإسلامية يحتفي بزواج كريمته بحضور أمير الرياض والمفتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بزواج كريمته من الشاب عبدالعزيز بن خالد المشعل، بحضور الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مساء يوم أمس بقاعة بريدة بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

حضر الحفل جمع غفير من الأمراء والوزراء والعلماء والقضاة والدعاة وكبار المسؤولين في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، ووجهاء المجتمع الذين ازدحمت بهم القاعة وسط أجواء سادها الفرح والسرور والدعاء للعروسين بالتوفيق والحياة الكريمة.

من جانب آخر، قدم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره وتقديره لكل ما شاركه هذه المناسبة السعيدة من الأمراء والوزراء والعلماء، سواءً بالحضور أو بالاتصال، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن يتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم.

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