حصلت "سبق" على مقطع فيديو يوثق قيام أحد المعلمين بربط "حذاء" أحد طلابه قبل خروجه لملعب كرة القدم بتعليم المجاردة، والتي تؤكد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، وهو المقطع الذي التقط من مسافة بعيدة تدل على عدم علم المعلم بالتصوير. وفِي التفاصيل: أنه في بداية اليوم الدراسي لليوم الخميس وأثناء خروج طلاب الصف الثاني متوسط بمدرسة متوسطة وثانوية الملك عبدالله بمركز خاط؛ شاهد معلم التربية البدنية تركي أحمد الشهري أحدَ الطلاب غيرَ مكتمل التجهيز، فبادر لربط الحذاء الرياضي للطالب، وهو المشهد الذي وثقه أحد زملائه المعلمين من مسافة بعيدة في المدرسة دون علم "الشهري". والمعلم هو في عامه الثاني أو الثالث في الخدمة العملية، انتقل لمدرسته الحالية العام الحالي. وقدم قائد المدرسة مشرف محمد العمري، شكره وتقديره للمعلم، وقال: ليس هذا بغريب؛ فالأستاذ تركي عُرف عنه حبه وقربه من طلابه. وقال لـ"سبق": هذه أخلاق وتصرف كثير من المعلمين في مدارسنا، وهناك أيادٍ بيضاء كُثُر لم تصل إليها الكاميرا، ولدينا عديد العناوين الجميلة والمبادرات الصادقة في التعليم؛ منها: المعلم الأب، المعلم الأخ، المعلم الصديق، المعلم القدوة. وختم: "شكراً لكل معلم يحمل في قلبه الحب والتقدير والاحترام لطلابه".

فيديو .. معلم يربط "حذاء" طالب.. والقائد: هذه أخلاق معلمينا عبدالعزيز الشهري سبق 2019-01-24 حصلت "سبق" على مقطع فيديو يوثق قيام أحد المعلمين بربط "حذاء" أحد طلابه قبل خروجه لملعب كرة القدم بتعليم المجاردة، والتي تؤكد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، وهو المقطع الذي التقط من مسافة بعيدة تدل على عدم علم المعلم بالتصوير.



وفِي التفاصيل: أنه في بداية اليوم الدراسي لليوم الخميس وأثناء خروج طلاب الصف الثاني متوسط بمدرسة متوسطة وثانوية الملك عبدالله بمركز خاط؛ شاهد معلم التربية البدنية تركي أحمد الشهري أحدَ الطلاب غيرَ مكتمل التجهيز، فبادر لربط الحذاء الرياضي للطالب، وهو المشهد الذي وثقه أحد زملائه المعلمين من مسافة بعيدة في المدرسة دون علم "الشهري".



والمعلم هو في عامه الثاني أو الثالث في الخدمة العملية، انتقل لمدرسته الحالية العام الحالي.



وقدم قائد المدرسة مشرف محمد العمري، شكره وتقديره للمعلم، وقال: ليس هذا بغريب؛ فالأستاذ تركي عُرف عنه حبه وقربه من طلابه. وقال لـ"سبق": هذه أخلاق وتصرف كثير من المعلمين في مدارسنا، وهناك أيادٍ بيضاء كُثُر لم تصل إليها الكاميرا، ولدينا عديد العناوين الجميلة والمبادرات الصادقة في التعليم؛ منها: المعلم الأب، المعلم الأخ، المعلم الصديق، المعلم القدوة.



وختم: "شكراً لكل معلم يحمل في قلبه الحب والتقدير والاحترام لطلابه".

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 10:13 PM

فيديو .. معلم يربط "حذاء" طالب.. والقائد: هذه أخلاق معلمينا يؤكد ذلك عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب





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حصلت "سبق" على مقطع فيديو يوثق قيام أحد المعلمين بربط "حذاء" أحد طلابه قبل خروجه لملعب كرة القدم بتعليم المجاردة، والتي تؤكد عمق الرسالة التربوية التي يحملها المعلم لأبنائه الطلاب، وهو المقطع الذي التقط من مسافة بعيدة تدل على عدم علم المعلم بالتصوير.



وفِي التفاصيل: أنه في بداية اليوم الدراسي لليوم الخميس وأثناء خروج طلاب الصف الثاني متوسط بمدرسة متوسطة وثانوية الملك عبدالله بمركز خاط؛ شاهد معلم التربية البدنية تركي أحمد الشهري أحدَ الطلاب غيرَ مكتمل التجهيز، فبادر لربط الحذاء الرياضي للطالب، وهو المشهد الذي وثقه أحد زملائه المعلمين من مسافة بعيدة في المدرسة دون علم "الشهري".



والمعلم هو في عامه الثاني أو الثالث في الخدمة العملية، انتقل لمدرسته الحالية العام الحالي.



وقدم قائد المدرسة مشرف محمد العمري، شكره وتقديره للمعلم، وقال: ليس هذا بغريب؛ فالأستاذ تركي عُرف عنه حبه وقربه من طلابه. وقال لـ"سبق": هذه أخلاق وتصرف كثير من المعلمين في مدارسنا، وهناك أيادٍ بيضاء كُثُر لم تصل إليها الكاميرا، ولدينا عديد العناوين الجميلة والمبادرات الصادقة في التعليم؛ منها: المعلم الأب، المعلم الأخ، المعلم الصديق، المعلم القدوة.



وختم: "شكراً لكل معلم يحمل في قلبه الحب والتقدير والاحترام لطلابه".