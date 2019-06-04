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شاهد.. كيف عايدت "الخطوط الحديدية" مسافريها صباح العيد

احتفلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح اليوم في محطات الرياض والدمام والهفوف وبقيق، بالمسافرين القادمين والمغادرين بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث قام منسوبو خدمات الركاب بالخطوط الحديدية باستقبال المسافرين القادمين والمغادرين بالقهوة العربية والمرطبات والورود، وكذلك توزيع الحلوى على الأطفال.

‏‎وأعرب عدد كبير من مسافري الخطوط الحديدية القادمين والمغادرين في المحطات المختلفة، عن سعادتهم بهذه المبادرة الاحتفالية الجميلة، ولفت انتباههم مظاهر البهجة والفرح في المحطات، وكذلك حفاوة استقبال وتوديع منسوبي المؤسسة للمسافرين والأطفال ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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شاهد.. كيف عايدت "الخطوط الحديدية" مسافريها صباح العيد
سبق

احتفلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح اليوم في محطات الرياض والدمام والهفوف وبقيق، بالمسافرين القادمين والمغادرين بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث قام منسوبو خدمات الركاب بالخطوط الحديدية باستقبال المسافرين القادمين والمغادرين بالقهوة العربية والمرطبات والورود، وكذلك توزيع الحلوى على الأطفال.

‏‎وأعرب عدد كبير من مسافري الخطوط الحديدية القادمين والمغادرين في المحطات المختلفة، عن سعادتهم بهذه المبادرة الاحتفالية الجميلة، ولفت انتباههم مظاهر البهجة والفرح في المحطات، وكذلك حفاوة استقبال وتوديع منسوبي المؤسسة للمسافرين والأطفال ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
11:11 AM

شاهد.. كيف عايدت "الخطوط الحديدية" مسافريها صباح العيد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,455

احتفلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية صباح اليوم في محطات الرياض والدمام والهفوف وبقيق، بالمسافرين القادمين والمغادرين بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ حيث قام منسوبو خدمات الركاب بالخطوط الحديدية باستقبال المسافرين القادمين والمغادرين بالقهوة العربية والمرطبات والورود، وكذلك توزيع الحلوى على الأطفال.

‏‎وأعرب عدد كبير من مسافري الخطوط الحديدية القادمين والمغادرين في المحطات المختلفة، عن سعادتهم بهذه المبادرة الاحتفالية الجميلة، ولفت انتباههم مظاهر البهجة والفرح في المحطات، وكذلك حفاوة استقبال وتوديع منسوبي المؤسسة للمسافرين والأطفال ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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