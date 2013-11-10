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وهو يصلح إطار مركبته .. سيارة مسرعة تُفاجئ مقيماً بـ "دائري مكة" وتُرديه قتيلاً

فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع ونقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى لإكمال التحقيق

لقي مقيم مصرعه دهساً، صباح اليوم، على طريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة؛ وذلك في أثناء إصلاحه أحد إطارات مركبته، حيث تسبّبت مركبة أخرى في دهسه؛ ما نتج عنه وفاته على الفور.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تلقت بلاغاً صباح اليوم، مفاده تعرُّض شخص لحادث دهس مروري، وهو جوار مركبته المتوقفة على الطريق الدائري الرابع بمكة، بالتحديد فوق جسر تقاطع طريق النسيم مع الدائري الرابع.

وعند مباشرة الجهات الأمنية اتضح أن الشخص وهو مقيم من جنسية عربية، تُوفي متأثراً بإصابته، وتمّ نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق.

وبحسب المعلومات، فإن المقيم الذي لقي مصرعه دهساً، كان قد ترجّل من مركبته في أحد مسارات الطريق الدائري الرابع، بعد أن تعرّض أحد إطارات مركبته للتلف، ليُفاجأ في أثناء قيامه بإصلاح الإطار بسيارة مسرعة أردته قتيلاً على الفور.

من جهتها، باشرت الجهات الأمنية الموقع وقامت بالتحقيق في الحادثة، فيما تمّ نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق.

حادث دهس مروري طريق الدائري الرابع مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وهو يصلح إطار مركبته .. سيارة مسرعة تُفاجئ مقيماً بـ "دائري مكة" وتُرديه قتيلاً
سبق

لقي مقيم مصرعه دهساً، صباح اليوم، على طريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة؛ وذلك في أثناء إصلاحه أحد إطارات مركبته، حيث تسبّبت مركبة أخرى في دهسه؛ ما نتج عنه وفاته على الفور.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تلقت بلاغاً صباح اليوم، مفاده تعرُّض شخص لحادث دهس مروري، وهو جوار مركبته المتوقفة على الطريق الدائري الرابع بمكة، بالتحديد فوق جسر تقاطع طريق النسيم مع الدائري الرابع.

وعند مباشرة الجهات الأمنية اتضح أن الشخص وهو مقيم من جنسية عربية، تُوفي متأثراً بإصابته، وتمّ نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق.

وبحسب المعلومات، فإن المقيم الذي لقي مصرعه دهساً، كان قد ترجّل من مركبته في أحد مسارات الطريق الدائري الرابع، بعد أن تعرّض أحد إطارات مركبته للتلف، ليُفاجأ في أثناء قيامه بإصلاح الإطار بسيارة مسرعة أردته قتيلاً على الفور.

من جهتها، باشرت الجهات الأمنية الموقع وقامت بالتحقيق في الحادثة، فيما تمّ نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
12:47 PM

وهو يصلح إطار مركبته .. سيارة مسرعة تُفاجئ مقيماً بـ "دائري مكة" وتُرديه قتيلاً

فيما باشرت الجهات الأمنية الموقع ونقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى لإكمال التحقيق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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9,416

لقي مقيم مصرعه دهساً، صباح اليوم، على طريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة؛ وذلك في أثناء إصلاحه أحد إطارات مركبته، حيث تسبّبت مركبة أخرى في دهسه؛ ما نتج عنه وفاته على الفور.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تلقت بلاغاً صباح اليوم، مفاده تعرُّض شخص لحادث دهس مروري، وهو جوار مركبته المتوقفة على الطريق الدائري الرابع بمكة، بالتحديد فوق جسر تقاطع طريق النسيم مع الدائري الرابع.

وعند مباشرة الجهات الأمنية اتضح أن الشخص وهو مقيم من جنسية عربية، تُوفي متأثراً بإصابته، وتمّ نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق.

وبحسب المعلومات، فإن المقيم الذي لقي مصرعه دهساً، كان قد ترجّل من مركبته في أحد مسارات الطريق الدائري الرابع، بعد أن تعرّض أحد إطارات مركبته للتلف، ليُفاجأ في أثناء قيامه بإصلاح الإطار بسيارة مسرعة أردته قتيلاً على الفور.

من جهتها، باشرت الجهات الأمنية الموقع وقامت بالتحقيق في الحادثة، فيما تمّ نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق.

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