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ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" عند 52.58 دولارًا للبرميل

ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.3% أو 65 سنتًا

صعدت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بأكثر من 1% خلال التداولات الآسيوية، مع ترقب اجتماع "أوبك" وحلفائها المقرر عقده اليوم.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 1.5% أو بقيمة 78 سنتًا عند 52.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.3% أو 65 سنتًا إلى 49.17 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر عقد "أوبك+" اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير، في ظل تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" على تعافي الطلب العالمي للطاقة.

ووفقًا لما ذكرته "بلومبرج"، صرّح "محمد باركيندو" الأمين العام لمنظمة "أوبك" في اجتماع الأحد قائلًا: الرؤية المستقبلية للنصف الأول من العام متباينة للغاية.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" عند 52.58 دولارًا للبرميل
سبق

صعدت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بأكثر من 1% خلال التداولات الآسيوية، مع ترقب اجتماع "أوبك" وحلفائها المقرر عقده اليوم.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 1.5% أو بقيمة 78 سنتًا عند 52.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.3% أو 65 سنتًا إلى 49.17 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر عقد "أوبك+" اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير، في ظل تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" على تعافي الطلب العالمي للطاقة.

ووفقًا لما ذكرته "بلومبرج"، صرّح "محمد باركيندو" الأمين العام لمنظمة "أوبك" في اجتماع الأحد قائلًا: الرؤية المستقبلية للنصف الأول من العام متباينة للغاية.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:00 AM

ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" عند 52.58 دولارًا للبرميل

ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.3% أو 65 سنتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعدت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بأكثر من 1% خلال التداولات الآسيوية، مع ترقب اجتماع "أوبك" وحلفائها المقرر عقده اليوم.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 1.5% أو بقيمة 78 سنتًا عند 52.58 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.3% أو 65 سنتًا إلى 49.17 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر عقد "أوبك+" اجتماعًا لاتخاذ قرار بشأن مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير، في ظل تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" على تعافي الطلب العالمي للطاقة.

ووفقًا لما ذكرته "بلومبرج"، صرّح "محمد باركيندو" الأمين العام لمنظمة "أوبك" في اجتماع الأحد قائلًا: الرؤية المستقبلية للنصف الأول من العام متباينة للغاية.

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