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مع عودة الحياة لطبيعتها.. جولات مكثفة ترصد الالتزام بالتدابير بالمدينة المنورة

نفّذتها الأمانة وبلدياتها صباحاً على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية

كثّفت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، صباح اليوم، جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها.

وباشرت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة رصد تنظيم الدخول إلى المتاجر في المراكز والمنشآت التجارية، وتوفّر المعقمات والقفازات عند المداخل، ونِقَاط قياس درجة حرارة مرتادي الأسواق على بوابات الدخول، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية لتنظيم التباعد بين المتسوقين، وتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع.

وشدّدت على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

وتأتي الجولات استكمالاً لـ2200 جولة ميدانية نفّذت على مدى الأسبوع الماضي على الأسواق والمحال والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقد أصدرت خلالها الفرق الرقابية 721 إشعاراً ومخالفة، تضمنت 32 مخالفة عدم التقيّد بالتدابير الصحية في المراكز التجارية كما جرى إغلاق 63 منشأة.

وتضمّنت المهام الميدانية تنفيذ 72 جولة إصحاح بيئي خلال الأسبوع الماضي شملت تعقيم وتطهير 134 موقعاً و8250 آلية ومعدة، وأنهت الأمانة تنفيذ 385 جولة نظافة باستخدام 10428 لتراً من المطّهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11368 طناً من المخلفات المنزلية، ورفعت 30949 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء، إضافة إلى سحب 463 عينة غذائية؛ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

أمانة منطقة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع عودة الحياة لطبيعتها.. جولات مكثفة ترصد الالتزام بالتدابير بالمدينة المنورة
سبق

كثّفت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، صباح اليوم، جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها.

وباشرت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة رصد تنظيم الدخول إلى المتاجر في المراكز والمنشآت التجارية، وتوفّر المعقمات والقفازات عند المداخل، ونِقَاط قياس درجة حرارة مرتادي الأسواق على بوابات الدخول، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية لتنظيم التباعد بين المتسوقين، وتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع.

وشدّدت على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

وتأتي الجولات استكمالاً لـ2200 جولة ميدانية نفّذت على مدى الأسبوع الماضي على الأسواق والمحال والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقد أصدرت خلالها الفرق الرقابية 721 إشعاراً ومخالفة، تضمنت 32 مخالفة عدم التقيّد بالتدابير الصحية في المراكز التجارية كما جرى إغلاق 63 منشأة.

وتضمّنت المهام الميدانية تنفيذ 72 جولة إصحاح بيئي خلال الأسبوع الماضي شملت تعقيم وتطهير 134 موقعاً و8250 آلية ومعدة، وأنهت الأمانة تنفيذ 385 جولة نظافة باستخدام 10428 لتراً من المطّهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11368 طناً من المخلفات المنزلية، ورفعت 30949 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء، إضافة إلى سحب 463 عينة غذائية؛ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
12:10 PM

مع عودة الحياة لطبيعتها.. جولات مكثفة ترصد الالتزام بالتدابير بالمدينة المنورة

نفّذتها الأمانة وبلدياتها صباحاً على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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كثّفت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، صباح اليوم، جهودها وجولاتها الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها.

وباشرت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة رصد تنظيم الدخول إلى المتاجر في المراكز والمنشآت التجارية، وتوفّر المعقمات والقفازات عند المداخل، ونِقَاط قياس درجة حرارة مرتادي الأسواق على بوابات الدخول، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية لتنظيم التباعد بين المتسوقين، وتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني قدر المستطاع.

وشدّدت على أهمية تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل بعد إغلاق المركز التجاري يومياً.

وتأتي الجولات استكمالاً لـ2200 جولة ميدانية نفّذت على مدى الأسبوع الماضي على الأسواق والمحال والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقد أصدرت خلالها الفرق الرقابية 721 إشعاراً ومخالفة، تضمنت 32 مخالفة عدم التقيّد بالتدابير الصحية في المراكز التجارية كما جرى إغلاق 63 منشأة.

وتضمّنت المهام الميدانية تنفيذ 72 جولة إصحاح بيئي خلال الأسبوع الماضي شملت تعقيم وتطهير 134 موقعاً و8250 آلية ومعدة، وأنهت الأمانة تنفيذ 385 جولة نظافة باستخدام 10428 لتراً من المطّهرات والمعقمات، فيما أزالت فرق النظافة 11368 طناً من المخلفات المنزلية، ورفعت 30949 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء، إضافة إلى سحب 463 عينة غذائية؛ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.

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