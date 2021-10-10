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الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

المباراة تقام ضمن فعاليات موسم الرياض

‬كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اسم المدرب الذي سيختار قائمة نجوم فريق الهلال والنصر لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، على كأس موسم الرياض، حيث وقع الاختيار على الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان
سبق

‬كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اسم المدرب الذي سيختار قائمة نجوم فريق الهلال والنصر لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، على كأس موسم الرياض، حيث وقع الاختيار على الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
08:17 PM

الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

المباراة تقام ضمن فعاليات موسم الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اسم المدرب الذي سيختار قائمة نجوم فريق الهلال والنصر لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، على كأس موسم الرياض، حيث وقع الاختيار على الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر.

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