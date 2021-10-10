الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اسم المدرب الذي سيختار قائمة نجوم فريق الهلال والنصر لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، على كأس موسم الرياض، حيث وقع الاختيار على الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر.
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اسم المدرب الذي سيختار قائمة نجوم فريق الهلال والنصر لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، على كأس موسم الرياض، حيث وقع الاختيار على الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر.
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اسم المدرب الذي سيختار قائمة نجوم فريق الهلال والنصر لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، على كأس موسم الرياض، حيث وقع الاختيار على الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر.
كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن اسم المدرب الذي سيختار قائمة نجوم فريق الهلال والنصر لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، على كأس موسم الرياض، حيث وقع الاختيار على الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر.