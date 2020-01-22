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مذكرة تفاهم ثلاثية لإعادة تدوير نفايات المنطقة الشرقية

منشآت حديثة بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحقيق الاستدامة

وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ صباح اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية لإدارة الأنشطة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في المنطقة الشرقية، مع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس جیرون فنسنت؛ وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم لعمل التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المنطقة الشرقية، وتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لإعادة التدوير والتي تتمثل في إعادة تدوير 81 % من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ مليونَي طن سنوياً، إضافة لإعادة تدوير 60 % من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم التي تبلغ نحو 1.5 مليون طن سنوياً.

وسيقوم المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ببناء منشآت حديثة في المنطقة الشرقية لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية، مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، بطريقة آمنة تعزّز من الحفاظ على البيئة بالمنطقة.

وأكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق استدامتها، نسبة إلى أن النمو الاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد السكان والتوسع الحضاري تبعته زيادة في كمية النفايات ومخلفات المصانع؛ ما يتطلب اتباع نهج تقني متطور في معالجتها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية، التي تمثل امتداداً للجهود التي تبذلها الأمانة لتعزيز مظاهر البيئة.

وأضاف الجبير؛ أن مثل هذه الاتفاقيات تصب في إطار تطوير قطاع إدارة النفايات عبر إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة بطريقة تحفظ المظاهر البيئية بالمنطقة، وبالتالي تدعم استدامة الحفاظ على صحة المجتمع بصورة عامة.

مذكرة تفاهم إعادة تدوير نفايات المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم ثلاثية لإعادة تدوير نفايات المنطقة الشرقية
سبق

وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ صباح اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية لإدارة الأنشطة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في المنطقة الشرقية، مع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس جیرون فنسنت؛ وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم لعمل التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المنطقة الشرقية، وتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لإعادة التدوير والتي تتمثل في إعادة تدوير 81 % من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ مليونَي طن سنوياً، إضافة لإعادة تدوير 60 % من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم التي تبلغ نحو 1.5 مليون طن سنوياً.

وسيقوم المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ببناء منشآت حديثة في المنطقة الشرقية لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية، مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، بطريقة آمنة تعزّز من الحفاظ على البيئة بالمنطقة.

وأكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق استدامتها، نسبة إلى أن النمو الاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد السكان والتوسع الحضاري تبعته زيادة في كمية النفايات ومخلفات المصانع؛ ما يتطلب اتباع نهج تقني متطور في معالجتها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية، التي تمثل امتداداً للجهود التي تبذلها الأمانة لتعزيز مظاهر البيئة.

وأضاف الجبير؛ أن مثل هذه الاتفاقيات تصب في إطار تطوير قطاع إدارة النفايات عبر إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة بطريقة تحفظ المظاهر البيئية بالمنطقة، وبالتالي تدعم استدامة الحفاظ على صحة المجتمع بصورة عامة.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:53 PM

مذكرة تفاهم ثلاثية لإعادة تدوير نفايات المنطقة الشرقية

منشآت حديثة بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحقيق الاستدامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ صباح اليوم، مذكرة تفاهم ثلاثية لإدارة الأنشطة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في المنطقة الشرقية، مع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ والرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس جیرون فنسنت؛ وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم لعمل التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المنطقة الشرقية، وتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لإعادة التدوير والتي تتمثل في إعادة تدوير 81 % من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ مليونَي طن سنوياً، إضافة لإعادة تدوير 60 % من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم التي تبلغ نحو 1.5 مليون طن سنوياً.

وسيقوم المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ببناء منشآت حديثة في المنطقة الشرقية لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية، مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، بطريقة آمنة تعزّز من الحفاظ على البيئة بالمنطقة.

وأكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق استدامتها، نسبة إلى أن النمو الاقتصادي والتزايد المستمر في أعداد السكان والتوسع الحضاري تبعته زيادة في كمية النفايات ومخلفات المصانع؛ ما يتطلب اتباع نهج تقني متطور في معالجتها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية، التي تمثل امتداداً للجهود التي تبذلها الأمانة لتعزيز مظاهر البيئة.

وأضاف الجبير؛ أن مثل هذه الاتفاقيات تصب في إطار تطوير قطاع إدارة النفايات عبر إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة بطريقة تحفظ المظاهر البيئية بالمنطقة، وبالتالي تدعم استدامة الحفاظ على صحة المجتمع بصورة عامة.

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