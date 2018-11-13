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هيئة الاتصالات: يحق للمستخدم الاعتراض على أجور الخدمات غير الصادرة من هاتفه

قالت: وعدم دفع الأجور.. تقديمه قبل مرور 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة

أكدت هيئة الاتصالات وتقنیة المعلومات، أن من حق المستخدم الاعتراض على أجور الخدمات التي لم تصدر من هاتفه، وعدم دفع الأجور التي يعترض عليها إلى أن يُبَت في الاعتراض.

وبيّنت أن تقديم الاعتراض يكون قبل مرور 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.

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هيئة الاتصالات: يحق للمستخدم الاعتراض على أجور الخدمات غير الصادرة من هاتفه
سبق

أكدت هيئة الاتصالات وتقنیة المعلومات، أن من حق المستخدم الاعتراض على أجور الخدمات التي لم تصدر من هاتفه، وعدم دفع الأجور التي يعترض عليها إلى أن يُبَت في الاعتراض.

وبيّنت أن تقديم الاعتراض يكون قبل مرور 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:02 AM

هيئة الاتصالات: يحق للمستخدم الاعتراض على أجور الخدمات غير الصادرة من هاتفه

قالت: وعدم دفع الأجور.. تقديمه قبل مرور 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,982

أكدت هيئة الاتصالات وتقنیة المعلومات، أن من حق المستخدم الاعتراض على أجور الخدمات التي لم تصدر من هاتفه، وعدم دفع الأجور التي يعترض عليها إلى أن يُبَت في الاعتراض.

وبيّنت أن تقديم الاعتراض يكون قبل مرور 60 يوماً من تاريخ صدور الفاتورة.

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