وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-26 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:53 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة على محافظتَي بدر وينبع الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 7 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي بدر وينبع -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.