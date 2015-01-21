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"المانع" رئيساً للاتحاد العربي لمكافحة التزوير

سيتم تكريمه غداً بالقاهرة

صدرت الموافقة والتزكية لترشيح الدكتور حمد المانع رئيسا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية - وسفيرا للنوايا الحسنة من المنظمة العالمية بالنرويج التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم تكريم الوزير المانع غداً (الثلاثاء) في القاهرة بجمهورية مصر العربية وسط مجموعة من الأعضاء والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن "المانع" وزير الصحة الأسبق فاز بهذا المنصب بعد منافسة قوية مع مرشحين من دولة الإمارات والكويت ومصر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المانع" رئيساً للاتحاد العربي لمكافحة التزوير
سبق

صدرت الموافقة والتزكية لترشيح الدكتور حمد المانع رئيسا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية - وسفيرا للنوايا الحسنة من المنظمة العالمية بالنرويج التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم تكريم الوزير المانع غداً (الثلاثاء) في القاهرة بجمهورية مصر العربية وسط مجموعة من الأعضاء والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن "المانع" وزير الصحة الأسبق فاز بهذا المنصب بعد منافسة قوية مع مرشحين من دولة الإمارات والكويت ومصر.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
10:17 PM

"المانع" رئيساً للاتحاد العربي لمكافحة التزوير

سيتم تكريمه غداً بالقاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت الموافقة والتزكية لترشيح الدكتور حمد المانع رئيسا للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية - جامعة الدول العربية - وسفيرا للنوايا الحسنة من المنظمة العالمية بالنرويج التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

وسيتم تكريم الوزير المانع غداً (الثلاثاء) في القاهرة بجمهورية مصر العربية وسط مجموعة من الأعضاء والسلك الدبلوماسي.

يذكر أن "المانع" وزير الصحة الأسبق فاز بهذا المنصب بعد منافسة قوية مع مرشحين من دولة الإمارات والكويت ومصر.

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