"الإسلامية" تجهز 2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان
ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية مرتاديها من الإصابة بكورونا
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بصيانة وتنظيف وتعقيم 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلّى في جميع محافظات المنطقة؛ وذلك لحماية مرتادي المساجد من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس في تمام الساعة السادسة ودقيقة واحدة.
"الإسلامية" تجهز 2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-16
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بصيانة وتنظيف وتعقيم 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلّى في جميع محافظات المنطقة؛ وذلك لحماية مرتادي المساجد من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس في تمام الساعة السادسة ودقيقة واحدة.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
08:38 PM
"الإسلامية" تجهز 2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان
ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية مرتاديها من الإصابة بكورونا
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بصيانة وتنظيف وتعقيم 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلّى في جميع محافظات المنطقة؛ وذلك لحماية مرتادي المساجد من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس في تمام الساعة السادسة ودقيقة واحدة.