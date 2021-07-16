"الإسلامية" تجهز 2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان

ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية مرتاديها من الإصابة بكورونا

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بصيانة وتنظيف وتعقيم 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلّى في جميع محافظات المنطقة؛ وذلك لحماية مرتادي المساجد من الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس في تمام الساعة السادسة ودقيقة واحدة.