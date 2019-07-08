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"قياس" يعلن: فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الفترة الثانية – نساء"

قال: سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4 ذي القعدة القادم

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م.

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"قياس" يعلن: فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الفترة الثانية – نساء"
سبق

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:52 PM

"قياس" يعلن: فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الفترة الثانية – نساء"

قال: سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4 ذي القعدة القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م.

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200 مليون

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