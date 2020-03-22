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"صحة جازان": 800 غرفة تنويم مجهزة.. و96 مخالطًا نتائجهم سليمة

جهَّزت غرف عزل مخصصة

رفعت "صحة جازان" استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا للسيطرة عليه، والحد من انتشاره، واتخذت الكثير من التدابير والاحترازات، منها تجهيز 800 غرفة تنويم مجهَّزة بالتجهيزات كافة، إضافة إلى غرف عزل مخصصة.

كما تم تجهيز جميع مداخل المستشفيات بعدد من الأطباء والفنيين لعمليات قياس الحرارة، وعمليات التعقيم، استعدادًا لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله - واستقبال الحالات المشتبه بها.

وشدَّد نبيل غاوي، المستشار المدير العام لصحة جازان، على استعدادات المستشفيات الكاملة كافة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية من خلال العمل على مدار الساعة بفرق طبية وفنية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة التي يمكن من خلالها مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الوضع الصحي للحالتين المصابتين بكورونا، المسجلتَيْن بمنطقة جازان، مطمئن ومستقر، وأنه تم فحص 96 حالة مخالطة للحالتين، وجميع نتائجهم سليمة.

وأشار "غاوي" إلى أهمية تجنب الشائعات، والتوقف عن تداولها، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة باستمرار، وأهمية الالتزام بالحجر المنزلي، والحرص على عدم مخالطة الآخرين إلا للضرورة القصوى. مبينًا أن ذلك كفيل بمنع الإصابة، وتسجيل حالات إضافية.

وشدَّد "غاوي" على تطبيق جميع المنشآت الصحية بمنطقة جازان نظام الفرز الكندي للحالات الطارئة، والتعامل مع الحالات حسب درجة خطورتها حرصًا على تطبيق أعلى معايير الجودة، ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة جازان": 800 غرفة تنويم مجهزة.. و96 مخالطًا نتائجهم سليمة
سبق

رفعت "صحة جازان" استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا للسيطرة عليه، والحد من انتشاره، واتخذت الكثير من التدابير والاحترازات، منها تجهيز 800 غرفة تنويم مجهَّزة بالتجهيزات كافة، إضافة إلى غرف عزل مخصصة.

كما تم تجهيز جميع مداخل المستشفيات بعدد من الأطباء والفنيين لعمليات قياس الحرارة، وعمليات التعقيم، استعدادًا لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله - واستقبال الحالات المشتبه بها.

وشدَّد نبيل غاوي، المستشار المدير العام لصحة جازان، على استعدادات المستشفيات الكاملة كافة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية من خلال العمل على مدار الساعة بفرق طبية وفنية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة التي يمكن من خلالها مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الوضع الصحي للحالتين المصابتين بكورونا، المسجلتَيْن بمنطقة جازان، مطمئن ومستقر، وأنه تم فحص 96 حالة مخالطة للحالتين، وجميع نتائجهم سليمة.

وأشار "غاوي" إلى أهمية تجنب الشائعات، والتوقف عن تداولها، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة باستمرار، وأهمية الالتزام بالحجر المنزلي، والحرص على عدم مخالطة الآخرين إلا للضرورة القصوى. مبينًا أن ذلك كفيل بمنع الإصابة، وتسجيل حالات إضافية.

وشدَّد "غاوي" على تطبيق جميع المنشآت الصحية بمنطقة جازان نظام الفرز الكندي للحالات الطارئة، والتعامل مع الحالات حسب درجة خطورتها حرصًا على تطبيق أعلى معايير الجودة، ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:00 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
10:01 PM

"صحة جازان": 800 غرفة تنويم مجهزة.. و96 مخالطًا نتائجهم سليمة

جهَّزت غرف عزل مخصصة

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فهد كاملي - جازان
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رفعت "صحة جازان" استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا للسيطرة عليه، والحد من انتشاره، واتخذت الكثير من التدابير والاحترازات، منها تجهيز 800 غرفة تنويم مجهَّزة بالتجهيزات كافة، إضافة إلى غرف عزل مخصصة.

كما تم تجهيز جميع مداخل المستشفيات بعدد من الأطباء والفنيين لعمليات قياس الحرارة، وعمليات التعقيم، استعدادًا لمواجهة أي طارئ - لا سمح الله - واستقبال الحالات المشتبه بها.

وشدَّد نبيل غاوي، المستشار المدير العام لصحة جازان، على استعدادات المستشفيات الكاملة كافة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية من خلال العمل على مدار الساعة بفرق طبية وفنية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة التي يمكن من خلالها مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن الوضع الصحي للحالتين المصابتين بكورونا، المسجلتَيْن بمنطقة جازان، مطمئن ومستقر، وأنه تم فحص 96 حالة مخالطة للحالتين، وجميع نتائجهم سليمة.

وأشار "غاوي" إلى أهمية تجنب الشائعات، والتوقف عن تداولها، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة باستمرار، وأهمية الالتزام بالحجر المنزلي، والحرص على عدم مخالطة الآخرين إلا للضرورة القصوى. مبينًا أن ذلك كفيل بمنع الإصابة، وتسجيل حالات إضافية.

وشدَّد "غاوي" على تطبيق جميع المنشآت الصحية بمنطقة جازان نظام الفرز الكندي للحالات الطارئة، والتعامل مع الحالات حسب درجة خطورتها حرصًا على تطبيق أعلى معايير الجودة، ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

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