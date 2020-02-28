غوميز وأميسي ينافسان نجم برشلونة على جائزة الأفضل في أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي نجم الهلال غوميز والتعاون سيدريك أميسي من ضمن أفضل خمسة لاعبين في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020م.

ومع نجاح خمسة أندية في الحصول على 6 نقاط في أول مباريات، فقد قام الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي باختيار لاعب من كل فريق منها وطرح ذلك أمام القراء للمشاركة في اختيار اللاعب الأبرز في أول جولتين.

حيث يمكن المشاركة في اختيار اللاعب الأبرز في أول جولتين من خلال الاقتراع في الموقع الإلكتروني للاتحاد، حيث يستمر التصويت حتى يوم الاثنين القادم 2 مارس.

واللاعبين هم:

بافيتمبي غوميز "الهلال السعودي"

بدأ غوميز دوري أبطال آسيا هذا العام بذات القوة التي أنهى بها نسخة العام الماضي، حيث أكد الأسد أنه لا زال متعطشاً لتسجيل الأهداف، وهو بالفعل يتساوى في صدارة ترتيب الهدافين بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين.

وفي أول جولتين تألق رباعي الهلال غوميز وأندري كاريللو وسيباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري، ولكن المهاجم الفرنسي أكد ثبات أدائه أمام المرمى.

وسجل غوميز هدفه الأول في البطولة هذا العام عندما تغلب الهلال على شهر خودرو الإيراني 2-0، ثم أضاف هدفين في المباراة الثانية ليقود الفريق إلى تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي 2-1.

وفي المجموع رفع المهاجم البالغ من العمر 34 عاماً رصيده إلى 14 هدفًا في 16 مباراة بدوري أبطال آسيا.

أندريس إنيستا (فيسيل كوبي الياباني)

احتاج صانع الألعاب الإسباني أندريس إنيستا إلى 12 دقيقة ليفرض حضوره في دوري أبطال آسيا، عندما مرر كرة متقنة إلى كيجيري أوغاوا الذي سجل هدف التقدم في مرمى جوهور دار التعظيم.

وعاد إنيستا ليرسل كرة متقنة إلى غوتوكو ساكاي في المباراة الثانية أمام سوون سامسونغ بلو وينغز، ليهئ ساكاي الكرة أمام كيوغو فوروهاشي الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.

ونجح قائد أوركسترا وسط فيسيل كوبي في 120 تمريرة ناجحة، وبنسبة نجاح قريبة من 90%، وصنع 9 فرص، وهو رقم لا يتفوق عليه سوى لياندرو لاعب نادي طوكيو.

وتحظى مشاركة إنيستا في البطولة باهتمام جماهيري كبير، حيث إن المباراة الثانية أمام سوون شهدت تسجيل أكبر حضور جماهيري للفريق الكوري في البطولة القارية منذ عام 2005.

سيدريك أميسي (التعاون السعودي)

يعتبر التعاون أحد أبرز مفاجآت دوري أبطال آسيا 2020 حتى الآن، وجاء نجاح الفريق في أول جولتين بالاعتماد على الانضباط الدفاعي، كونه الفريق الوحيد الذي لعب مباراتين دون دخول أي هدف في مرماه.

وبرز في صفوف الفريق لاعب الوسط البوروندي سيدريك أميسي الذي سجل أكبر رقم في استعادة الكرة بمجموع 25 مرة، منها 17 مرة في المباراة الثانية أمام الدحيل.

كما مرر أميسي 86 تمريرة ناجحة بنسبة دقة بلغت 90%، وصنع أيضاً 4 فرص لزملائه، ليقود فريقه إلى تحقيق الفوز في أول مباراتين أمام الشارقة والدحيل.

ويمكن أن يواصل أميسي التألق في خط الوسط، ليساعد التعاون على بلوغ الأدوار الإقصائية.

جلال الدين مشاريبوف (باختاكور الأوزبكي).

تيروهيتو ناكاغاوا (يوكوهاما مارينوس الياباني).