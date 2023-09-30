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استشارية نفسية: لهذا السبب الاحتضان مهم للرجل

قالت: الحضن مفيد للطرفين.. ويحمل رسالة يجب أن نعرفها

تؤكد الاستشارية النفسية ندى الأطرش، أن الاحتضان عملية نفسية مهمة للرجل، ويجب على الرجل أن يحصل على قسط وافر منه؛ لما له من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية.

وفي مقابلة مع برنامج "صباح السعودية"، قالت "الأطرش": "الاحتضان -سبحان الله- مفيد جدًّا، ويجب على الرجل أن يحصل على الكثير من الاحتضان، لأنه يقوي عضلة القلب".

وتشير "الأطرش" إلى إحدى الدراسات التي تؤكد "أن الرجل إذا حصل على حضن من زوجته أو أمه أو أخته؛ فإن هذا يقوي قلبه".

وعن مشاعر الأم وهي تحضن ابنها؟ تؤكد "الأطرش"، أن الحضن مهم ومفيد للطرفين، الأم والابن؛ لأنه يعزز ويقوي الصحة النفسية عند الأم وعند الطفل.

وتضيف: "عندما نحضن الآخرين، فنحن في الحقيقة نحضن أنفسنا، فالحضن يخفف من هرمون التوتر، ويزيد الثقة بالنفس، ويعزز الشعور بالانتماء".

وتؤكد "الأطرش" أن لكل حضن هدفًا ورسالة من طرف للآخر.. فالأم عندما تحضن طفلها يجب أن تكون مستعدة وتعرف الرسالة التي تريد توصيلها، والتي يتلقاها الطفل.

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استشارية نفسية: لهذا السبب الاحتضان مهم للرجل
سبق

تؤكد الاستشارية النفسية ندى الأطرش، أن الاحتضان عملية نفسية مهمة للرجل، ويجب على الرجل أن يحصل على قسط وافر منه؛ لما له من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية.

وفي مقابلة مع برنامج "صباح السعودية"، قالت "الأطرش": "الاحتضان -سبحان الله- مفيد جدًّا، ويجب على الرجل أن يحصل على الكثير من الاحتضان، لأنه يقوي عضلة القلب".

وتشير "الأطرش" إلى إحدى الدراسات التي تؤكد "أن الرجل إذا حصل على حضن من زوجته أو أمه أو أخته؛ فإن هذا يقوي قلبه".

وعن مشاعر الأم وهي تحضن ابنها؟ تؤكد "الأطرش"، أن الحضن مهم ومفيد للطرفين، الأم والابن؛ لأنه يعزز ويقوي الصحة النفسية عند الأم وعند الطفل.

وتضيف: "عندما نحضن الآخرين، فنحن في الحقيقة نحضن أنفسنا، فالحضن يخفف من هرمون التوتر، ويزيد الثقة بالنفس، ويعزز الشعور بالانتماء".

وتؤكد "الأطرش" أن لكل حضن هدفًا ورسالة من طرف للآخر.. فالأم عندما تحضن طفلها يجب أن تكون مستعدة وتعرف الرسالة التي تريد توصيلها، والتي يتلقاها الطفل.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
12:29 PM

استشارية نفسية: لهذا السبب الاحتضان مهم للرجل

قالت: الحضن مفيد للطرفين.. ويحمل رسالة يجب أن نعرفها

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
1,843

تؤكد الاستشارية النفسية ندى الأطرش، أن الاحتضان عملية نفسية مهمة للرجل، ويجب على الرجل أن يحصل على قسط وافر منه؛ لما له من تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية.

وفي مقابلة مع برنامج "صباح السعودية"، قالت "الأطرش": "الاحتضان -سبحان الله- مفيد جدًّا، ويجب على الرجل أن يحصل على الكثير من الاحتضان، لأنه يقوي عضلة القلب".

وتشير "الأطرش" إلى إحدى الدراسات التي تؤكد "أن الرجل إذا حصل على حضن من زوجته أو أمه أو أخته؛ فإن هذا يقوي قلبه".

وعن مشاعر الأم وهي تحضن ابنها؟ تؤكد "الأطرش"، أن الحضن مهم ومفيد للطرفين، الأم والابن؛ لأنه يعزز ويقوي الصحة النفسية عند الأم وعند الطفل.

وتضيف: "عندما نحضن الآخرين، فنحن في الحقيقة نحضن أنفسنا، فالحضن يخفف من هرمون التوتر، ويزيد الثقة بالنفس، ويعزز الشعور بالانتماء".

وتؤكد "الأطرش" أن لكل حضن هدفًا ورسالة من طرف للآخر.. فالأم عندما تحضن طفلها يجب أن تكون مستعدة وتعرف الرسالة التي تريد توصيلها، والتي يتلقاها الطفل.

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