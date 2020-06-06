"بن حموض" للثالثة عشرة بجامعة خالد

قرر مجلس جامعة الملك خالد، ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، عبدالرحمن بن علي آل حموض، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عبدالرحمن" وتتمنى له التوفيق.
قرر مجلس جامعة الملك خالد، ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، عبدالرحمن بن علي آل حموض، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عبدالرحمن" وتتمنى له التوفيق.
قرر مجلس جامعة الملك خالد، ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، عبدالرحمن بن علي آل حموض، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عبدالرحمن" وتتمنى له التوفيق.
قرر مجلس جامعة الملك خالد، ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، عبدالرحمن بن علي آل حموض، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
"سبق" تبارك لـ"عبدالرحمن" وتتمنى له التوفيق.