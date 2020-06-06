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"بن حموض" للثالثة عشرة بجامعة خالد

قرر مجلس جامعة الملك خالد، ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، عبدالرحمن بن علي آل حموض، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

"سبق" تبارك لـ"عبدالرحمن" وتتمنى له التوفيق.

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"بن حموض" للثالثة عشرة بجامعة خالد
سبق

قرر مجلس جامعة الملك خالد، ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، عبدالرحمن بن علي آل حموض، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

"سبق" تبارك لـ"عبدالرحمن" وتتمنى له التوفيق.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:49 PM

"بن حموض" للثالثة عشرة بجامعة خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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قرر مجلس جامعة الملك خالد، ترقية مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالجامعة، عبدالرحمن بن علي آل حموض، إلى المرتبة الثالثة عشرة.

"سبق" تبارك لـ"عبدالرحمن" وتتمنى له التوفيق.

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