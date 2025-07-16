وطأة الموجة الثانية لـ"كورونا".. إيران تواجه نقصاً حاداً في الأطقم الطبية
إصابة 172 مسعفًا في مستشفى واحد
كشف رضا جليلي خشنود المسؤول الكبير من مجموعة العمل المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في طهران، اليوم (الخميس)، أن المستشفيات الإيرانية تواجه نقصًا حادًا في الأطقم الطبية والأسرة، حيث يكافح البلد موجة ثانية قوية من جائحة كوفيد-19.
وأوضح "خشنود"، الذي أصيب هو نفسه بالفيروس، أن 172 من أفراد الأطقم الطبية في مستشفى واحد هو مستشفى الشهداء في طهران، حيث أصيبوا بالعدوى أو يرعون مصابين من أفراد أسرهم.
وأضاف أن الموجة الثانية من العدوى ظهرت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي وتبين أنها أخطر من الأولى، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت إيران، البلد الأكثر تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط، تخفيف إجراءات العزل العام في منتصف أبريل (نيسان).
وطأة الموجة الثانية لـ"كورونا".. إيران تواجه نقصاً حاداً في الأطقم الطبية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-16
كشف رضا جليلي خشنود المسؤول الكبير من مجموعة العمل المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في طهران، اليوم (الخميس)، أن المستشفيات الإيرانية تواجه نقصًا حادًا في الأطقم الطبية والأسرة، حيث يكافح البلد موجة ثانية قوية من جائحة كوفيد-19.
وأوضح "خشنود"، الذي أصيب هو نفسه بالفيروس، أن 172 من أفراد الأطقم الطبية في مستشفى واحد هو مستشفى الشهداء في طهران، حيث أصيبوا بالعدوى أو يرعون مصابين من أفراد أسرهم.
وأضاف أن الموجة الثانية من العدوى ظهرت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي وتبين أنها أخطر من الأولى، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت إيران، البلد الأكثر تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط، تخفيف إجراءات العزل العام في منتصف أبريل (نيسان).
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
06:21 PM
وطأة الموجة الثانية لـ"كورونا".. إيران تواجه نقصاً حاداً في الأطقم الطبية
كشف رضا جليلي خشنود المسؤول الكبير من مجموعة العمل المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في طهران، اليوم (الخميس)، أن المستشفيات الإيرانية تواجه نقصًا حادًا في الأطقم الطبية والأسرة، حيث يكافح البلد موجة ثانية قوية من جائحة كوفيد-19.
وأوضح "خشنود"، الذي أصيب هو نفسه بالفيروس، أن 172 من أفراد الأطقم الطبية في مستشفى واحد هو مستشفى الشهداء في طهران، حيث أصيبوا بالعدوى أو يرعون مصابين من أفراد أسرهم.
وأضاف أن الموجة الثانية من العدوى ظهرت في مطلع يونيو (حزيران) الماضي وتبين أنها أخطر من الأولى، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت إيران، البلد الأكثر تضررًا من الجائحة في الشرق الأوسط، تخفيف إجراءات العزل العام في منتصف أبريل (نيسان).