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بالفيديو.. السيول تعزِلُ قرية "فائجة" العرضيات.. و"سبق" ترصد الخطورة

الأهالي يطالبون بإنشاء عبارات لعبور الطريق

تكرر السيول مأساة أهالي قرى حضرَة والفائجة وقنونا، في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامناً مع كل هطول للأمطار من كل عام.

في هذا الإطار رصدت عدسة "سبق"، عصر أمس الجمعة، انعزال أهالٍ خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة.

وطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبارات ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.

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بالفيديو.. السيول تعزِلُ قرية "فائجة" العرضيات.. و"سبق" ترصد الخطورة
سبق

تكرر السيول مأساة أهالي قرى حضرَة والفائجة وقنونا، في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامناً مع كل هطول للأمطار من كل عام.

في هذا الإطار رصدت عدسة "سبق"، عصر أمس الجمعة، انعزال أهالٍ خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة.

وطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبارات ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
01:29 AM

بالفيديو.. السيول تعزِلُ قرية "فائجة" العرضيات.. و"سبق" ترصد الخطورة

الأهالي يطالبون بإنشاء عبارات لعبور الطريق

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سويد الحارثي - العرضيات
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7,997

تكرر السيول مأساة أهالي قرى حضرَة والفائجة وقنونا، في محافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامناً مع كل هطول للأمطار من كل عام.

في هذا الإطار رصدت عدسة "سبق"، عصر أمس الجمعة، انعزال أهالٍ خارج القرى إلى جانب الوادي، بينما يمكث آخرون في المقابل في محاولة للخروج منها، بينما اضطر آخرون للمجازفة وقطع الوادي بسياراتهم في لحظات خطرة.

وطالب أهالي قرى حضرة والفائجة وقنونا بإنشاء عبارات ليتمكنوا من عبور الطريق إلى وسط المحافظة لإنجاز احتياجاتهم.

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