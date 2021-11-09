النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الحج يطلع على مشروعات "كِدانة" في المشاعر المقدسة

اطلع على منشأة الجمرات ومجمع دورات المياه النموذجية بمنى

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، مقر شركة كِدانة للتنمية والتطوير في مشعر منى، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها والمملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واطلع خلال الزيارة التي رافقه فيها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم بن حامد مؤمنة، على الدور الريادي لكدانة في تنفيذ المشروعات التطويرية والتنموية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، كما تجول على المشاعر المقدسة، وتفقد خلالها عددًا من المشروعات، كالمخيم النموذجي الممتد على مساحة 3800م2 الذي يضم مخيمًا سكنيًا ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وهو منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمنًا تطوير دورات المياه ومطبخًا مركزيًّا مصممًا وفق معايير محدده تمثل أفضل الممارسات للتنفيذ.

كما اطلع على منشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى المزودة بأحدث التقنيات الإنشائية، والمنفذة بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ومواصفات السلامة والوقاية، بما يلبي حاجة وسلامة ضيوف الرحمن.

واختتم الجولة بزيارة لمشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور "غار حراء"، الذي يضم معرض الوحي، ويحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل، باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.

جدير بالذكر أن شركة كِدانة للتنمية والتطوير تأسست بموجب الأمر الملكي بتاريخ 13/ 06/ 1441هـ القاضي بإنشاء شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، لتمثل ذراعها التنفيذية، المعنية بتطوير المشاعر المقدسة، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الحج يطلع على مشروعات "كِدانة" في المشاعر المقدسة
سبق

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، مقر شركة كِدانة للتنمية والتطوير في مشعر منى، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها والمملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واطلع خلال الزيارة التي رافقه فيها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم بن حامد مؤمنة، على الدور الريادي لكدانة في تنفيذ المشروعات التطويرية والتنموية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، كما تجول على المشاعر المقدسة، وتفقد خلالها عددًا من المشروعات، كالمخيم النموذجي الممتد على مساحة 3800م2 الذي يضم مخيمًا سكنيًا ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وهو منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمنًا تطوير دورات المياه ومطبخًا مركزيًّا مصممًا وفق معايير محدده تمثل أفضل الممارسات للتنفيذ.

كما اطلع على منشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى المزودة بأحدث التقنيات الإنشائية، والمنفذة بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ومواصفات السلامة والوقاية، بما يلبي حاجة وسلامة ضيوف الرحمن.

واختتم الجولة بزيارة لمشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور "غار حراء"، الذي يضم معرض الوحي، ويحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل، باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.

جدير بالذكر أن شركة كِدانة للتنمية والتطوير تأسست بموجب الأمر الملكي بتاريخ 13/ 06/ 1441هـ القاضي بإنشاء شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، لتمثل ذراعها التنفيذية، المعنية بتطوير المشاعر المقدسة، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
05:52 PM

وزير الحج يطلع على مشروعات "كِدانة" في المشاعر المقدسة

اطلع على منشأة الجمرات ومجمع دورات المياه النموذجية بمنى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
4,165

زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، مقر شركة كِدانة للتنمية والتطوير في مشعر منى، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها والمملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واطلع خلال الزيارة التي رافقه فيها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم بن حامد مؤمنة، على الدور الريادي لكدانة في تنفيذ المشروعات التطويرية والتنموية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، كما تجول على المشاعر المقدسة، وتفقد خلالها عددًا من المشروعات، كالمخيم النموذجي الممتد على مساحة 3800م2 الذي يضم مخيمًا سكنيًا ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وهو منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمنًا تطوير دورات المياه ومطبخًا مركزيًّا مصممًا وفق معايير محدده تمثل أفضل الممارسات للتنفيذ.

كما اطلع على منشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى المزودة بأحدث التقنيات الإنشائية، والمنفذة بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ومواصفات السلامة والوقاية، بما يلبي حاجة وسلامة ضيوف الرحمن.

واختتم الجولة بزيارة لمشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور "غار حراء"، الذي يضم معرض الوحي، ويحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل، باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.

جدير بالذكر أن شركة كِدانة للتنمية والتطوير تأسست بموجب الأمر الملكي بتاريخ 13/ 06/ 1441هـ القاضي بإنشاء شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، لتمثل ذراعها التنفيذية، المعنية بتطوير المشاعر المقدسة، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة