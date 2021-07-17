النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1207 خلال الـ24 ساعة الماضية

سحب رعدية تندفع نحو الرياض والأمطار محتملة خلال الساعات القادمة

تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد والأحوال الجوية غير مستقرة

أكد المركز الوطني للأرصاد اليوم، استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق #جازان #عسير #نجران، وبداية تكونها على منطقة #الرياض؛ فيما توقعت تقارير مناخية اندفاع حزام من السحب الرعدية الماطرة قادمة من الشرق نحو مدينة الرياض في هذه الأثناء، تعمل خلال الساعات المقبلة على تساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

وتتأثر المنطقة بكتلة هوائية ذات رطوبة عالية قادمة من بحر العرب، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتركز على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ لكنها تمتد لتشمل مدينة الرياض على فترات، في الفترة الواقعة ما بين عصر ومساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين.

وتأخذ هذه الحالة الجوية المتوقعة الطابع المحلي؛ بحيث تتشكل السحب الركامية الرعدية بشكل عشوائي في سماء العاصمة والمناطق المحيطة بها، وقد تشهد بعض أحياء وطرق مدينة الرياض تساقطات مطرية في الوقت الذي تشهد فيه أحياء وطرق مجاورة أجواء أقرب للمستقرة.

وتترافق هذه الحالة عادة -وفق طقس العرب- بنشاط للتيارات الهابطة الناتجة عن نشاط السحب الركامية الرعدية، والتي قد تعمل بدورها على نشوء موجات غبارية بين الحين والآخر، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت المصادر الأرصادية سكان الرياض والمناطق المحيطة، بضرورة الحذر من شدة التيارات الهوائية الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وغزارة الأمطار التي ستأخذ طابعًا محليًّا بحيث تكون غزيرة في نطاقات محدودة دون غيرها، والعواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تندفع نحو العاصمة بفعل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية في المناطق المحيطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سحب رعدية تندفع نحو الرياض والأمطار محتملة خلال الساعات القادمة
سبق

أكد المركز الوطني للأرصاد اليوم، استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق #جازان #عسير #نجران، وبداية تكونها على منطقة #الرياض؛ فيما توقعت تقارير مناخية اندفاع حزام من السحب الرعدية الماطرة قادمة من الشرق نحو مدينة الرياض في هذه الأثناء، تعمل خلال الساعات المقبلة على تساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

وتتأثر المنطقة بكتلة هوائية ذات رطوبة عالية قادمة من بحر العرب، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتركز على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ لكنها تمتد لتشمل مدينة الرياض على فترات، في الفترة الواقعة ما بين عصر ومساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين.

وتأخذ هذه الحالة الجوية المتوقعة الطابع المحلي؛ بحيث تتشكل السحب الركامية الرعدية بشكل عشوائي في سماء العاصمة والمناطق المحيطة بها، وقد تشهد بعض أحياء وطرق مدينة الرياض تساقطات مطرية في الوقت الذي تشهد فيه أحياء وطرق مجاورة أجواء أقرب للمستقرة.

وتترافق هذه الحالة عادة -وفق طقس العرب- بنشاط للتيارات الهابطة الناتجة عن نشاط السحب الركامية الرعدية، والتي قد تعمل بدورها على نشوء موجات غبارية بين الحين والآخر، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت المصادر الأرصادية سكان الرياض والمناطق المحيطة، بضرورة الحذر من شدة التيارات الهوائية الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وغزارة الأمطار التي ستأخذ طابعًا محليًّا بحيث تكون غزيرة في نطاقات محدودة دون غيرها، والعواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تندفع نحو العاصمة بفعل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية في المناطق المحيطة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
03:32 PM

سحب رعدية تندفع نحو الرياض والأمطار محتملة خلال الساعات القادمة

تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد والأحوال الجوية غير مستقرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,448

أكد المركز الوطني للأرصاد اليوم، استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على مناطق #جازان #عسير #نجران، وبداية تكونها على منطقة #الرياض؛ فيما توقعت تقارير مناخية اندفاع حزام من السحب الرعدية الماطرة قادمة من الشرق نحو مدينة الرياض في هذه الأثناء، تعمل خلال الساعات المقبلة على تساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

وتتأثر المنطقة بكتلة هوائية ذات رطوبة عالية قادمة من بحر العرب، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتركز على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ لكنها تمتد لتشمل مدينة الرياض على فترات، في الفترة الواقعة ما بين عصر ومساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين.

وتأخذ هذه الحالة الجوية المتوقعة الطابع المحلي؛ بحيث تتشكل السحب الركامية الرعدية بشكل عشوائي في سماء العاصمة والمناطق المحيطة بها، وقد تشهد بعض أحياء وطرق مدينة الرياض تساقطات مطرية في الوقت الذي تشهد فيه أحياء وطرق مجاورة أجواء أقرب للمستقرة.

وتترافق هذه الحالة عادة -وفق طقس العرب- بنشاط للتيارات الهابطة الناتجة عن نشاط السحب الركامية الرعدية، والتي قد تعمل بدورها على نشوء موجات غبارية بين الحين والآخر، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت المصادر الأرصادية سكان الرياض والمناطق المحيطة، بضرورة الحذر من شدة التيارات الهوائية الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وغزارة الأمطار التي ستأخذ طابعًا محليًّا بحيث تكون غزيرة في نطاقات محدودة دون غيرها، والعواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تندفع نحو العاصمة بفعل الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية في المناطق المحيطة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,948
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,415
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,864

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة