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انطلاق أشواط الدوليين في مسابقة الدعو بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

بمشاركة 124 صقاراً.. وتستمر لمدة 3 أيام

انطلقت، اليوم، أشواط الدوليين في مسابقة الدعو "الملواح" 400 متر بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، بعد أن أتاح نادي الصقور التسجيل للمشاركين الدوليين لهذه المسابقة حتى يوم السبت الماضي.

ويشارك في الأشواط التي تستمر لمدة 3 أيام 124 صقاراً دولياً، وبلغ عدد الملاك منهم 105 مقابل 19 محترفاً، حيث أقيمت اليوم أشواط السرعة للدوليين وشهدت تنافساً قوياً.

وأقيمت اليوم 4 أشواط هي "جير تبع فرخ"، "جير تبع قرناس" للملاك الدوليين، و"جير تبع قرناس" و"جير تبع قرناس" للمحترفين الدوليين.

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق أشواط الدوليين في مسابقة الدعو بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

انطلقت، اليوم، أشواط الدوليين في مسابقة الدعو "الملواح" 400 متر بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، بعد أن أتاح نادي الصقور التسجيل للمشاركين الدوليين لهذه المسابقة حتى يوم السبت الماضي.

ويشارك في الأشواط التي تستمر لمدة 3 أيام 124 صقاراً دولياً، وبلغ عدد الملاك منهم 105 مقابل 19 محترفاً، حيث أقيمت اليوم أشواط السرعة للدوليين وشهدت تنافساً قوياً.

وأقيمت اليوم 4 أشواط هي "جير تبع فرخ"، "جير تبع قرناس" للملاك الدوليين، و"جير تبع قرناس" و"جير تبع قرناس" للمحترفين الدوليين.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:48 PM

انطلاق أشواط الدوليين في مسابقة الدعو بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

بمشاركة 124 صقاراً.. وتستمر لمدة 3 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت، اليوم، أشواط الدوليين في مسابقة الدعو "الملواح" 400 متر بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، بعد أن أتاح نادي الصقور التسجيل للمشاركين الدوليين لهذه المسابقة حتى يوم السبت الماضي.

ويشارك في الأشواط التي تستمر لمدة 3 أيام 124 صقاراً دولياً، وبلغ عدد الملاك منهم 105 مقابل 19 محترفاً، حيث أقيمت اليوم أشواط السرعة للدوليين وشهدت تنافساً قوياً.

وأقيمت اليوم 4 أشواط هي "جير تبع فرخ"، "جير تبع قرناس" للملاك الدوليين، و"جير تبع قرناس" و"جير تبع قرناس" للمحترفين الدوليين.

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